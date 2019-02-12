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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
DHA
12.02.2019 - 21:26, Son Güncelleme:

Boş arazide bu halde bulundu! Hemen polise haber verdiler

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde boş arazideki atık su kanalında, kimliği belirsiz 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Geçen yıl yıkımı tamamlanan Üçgen Çarşısı’na ait boş arazide bulananlar, atık su kanalında hareketsiz halde yatan kişiyi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, su içerisinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 30-35 yaşları arasında erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimlik belirleme çalışmaları başlatıldı.

Boş arazide bu halde bulundu Hemen polise haber verdiler

Öte yandan, boş arazide ceset bulunmasıyle ilgili polis araştırma yaparken çevredekiler, çalışmaları ilgiyle izledi. Polis ekiplerinin uyarısının ardından alan dışına çıkan yaklaşık 50 kişinin çalışmalar sona erene kadar alandan ayrılmaması da dikkat çekti.

Boş arazide bu halde bulundu Hemen polise haber verdiler

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