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    Boru patladı, bir haftada ikinci kez sokağı su bastı

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul (DHA)
    06.04.2018 - 06:53 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih'te geçen pazar günü İSKİ’ye ait ana su borusunun patlaması nedeniyle Hattat İzzet Sokak’ta bulunan bazı evlerin bodrum katlarını su basmıştı. Pazar gününün şokunu atlatamayan sokak sakinleri saat 23:00 sıralarında ikinci kez su baskını yaşadılar.

    Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hattat İzzet Sokak sakinleri bir haftada ikinci kez meydana gelen su baskınının şokunu yaşadı. Pazar günü saat 14:15 sıralarında meydana gelen olayda İSKİ’ye ait ana su borusu patlamış ve bir çok binanın bodrum katını su basmıştı.

    Boru patladı, bir haftada ikinci kez sokağı su bastıYARALAR SARILMADAN İKİNCİ SU BASKINI

    Pazar günü yaşanan su baskınının izleri silinmeden bu akşam saatlerinde ikinci şoku yaşadılar. Saat 23:00 sıralarında İSKİ’ye ait ana su borusu büyük bir gürültüyle patladı. İddiaya göre iş makinasının neden olduğu patlamanın ardından bazı binaların 4. katına kadar su baskınları yaşandı.

    Boru patladı, bir haftada ikinci kez sokağı su bastıPATLAMANIN ETKİSİYLE CAMLAR KIRILDI

    İSKİ’ye bağlı ekipler 15 numaralı binanın önünde pazar günü meydana gelen arızayı gidermeye çalışırken, iş makinesi ana boruyu tekrar patladı. Patlamanın ardından basınçlı su binanın giriş katında bulunan dükkanın camlarını kırdı.

    Boru patladı, bir haftada ikinci kez sokağı su bastıBİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ PATLAMA OLDU

    Olayın şokunu yaşayan sokak sakinleri yaşanları anlattı. Bir anda büyük bir gürültü olduğunu söyleyen, Emrah Mergül, "Evde oturuyorduk. Bir anda büyük bir gürültü oldu. Ufak çocuk vardı. Onu aldık dışarı çıkardık. Biz çıkarana kadar zaten su bastı burayı" dedi.

    Boru patladı, bir haftada ikinci kez sokağı su bastıSOKAK SAKİNLERİ OLAYLA İLGİLİ TUTANAK TUTTU

    Yaşanan ikinci su baskınının ardından sokak sakinleri tutanak tuttu. Avukat olduğu öğrenilen Yunus Emre Çelebi, meydana gelen zararın İSKİ tarafından karşılanması için tutanak tuttuklarını ve oluşan zararı tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

    Boru patladı, bir haftada ikinci kez sokağı su bastıBaşka bir mahalle sakini de bir hafta içinde ikinci kez yaşadıkları su baskını ile ilgili, "Pazar günü kahvaltı yapıyorduk. Bir anda bir baktık çamurlu su üzerimize geliyor. Zoraki kendimizi dışarı attık. Şimdi de bu haldeyiz. Bu oyun mudur? Nedir? anlamadık" dedi.

    Boru patladı, bir haftada ikinci kez sokağı su bastı

    Etiketler: NoMobil , gündem
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