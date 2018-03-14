Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Börü ne demek?

    Börü ne demek?

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 12:04 | Son Güncelleme:

    Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Börü dizisinin ardından, Börü'nün kelime anlamı merak edilmeye başlandı. Diziseverler börü kelimesinin ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki börü ne demek? Börünün anlamı ne?

    Börü dizisinin yayınlanmasıyla birlikte, diziye ismini veren börünün ne demek olduğunu sorgulayan vatandaşlar, konu hakkındaki meraklarını gidermek ve bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Kökeni eski Türkçe'ye dayanan ve birden fazla anlama gelen börünün taşıdığı anlamları sizler için derledik. İşte 'Börü ne demek' sorusunun cevabı...

    BÖRÜ NE DEMEK?

    Birçok farklı sözcük anlamı bulunan börü, eski Türkçe'den gelen sözlük anlamı ile kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlara gelmektedir. Kurt anlamına gelen bu ifade, mitolojik bir anlamda taşımaktadır. Börü kelimesi sadece hayvan olan kurt için değil eski dönemlerde yaşayan Türklerde kutsal bir varlık olarak kabul edilen kurt için de kullanılmaktadır.

    Türk Edebiyatının ünlü yazarlarından Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında yer verdiği Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür. Türkçe’de birçok farklı anlamı olan börü kelimesi, kimi zaman at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları kimi zaman yiğit güreşçileri kimi zaman ise Tanrı Dağı eteklerinde gezdiğine inanılan gök tanrılarını ifade etmek için kullanılmıştır.

    Ergenekon destanı yazıtlarında ise, "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" olarak adlandırılmaktadır.

    Etiketler: börü , börü ne demek , börünün anlamı , SeoHaber , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri