Börü dizisinin yayınlanmasıyla birlikte, diziye ismini veren börünün ne demek olduğunu sorgulayan vatandaşlar, konu hakkındaki meraklarını gidermek ve bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Kökeni eski Türkçe'ye dayanan ve birden fazla anlama gelen börünün taşıdığı anlamları sizler için derledik. İşte 'Börü ne demek' sorusunun cevabı...

BÖRÜ NE DEMEK?

Birçok farklı sözcük anlamı bulunan börü, eski Türkçe'den gelen sözlük anlamı ile kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlara gelmektedir. Kurt anlamına gelen bu ifade, mitolojik bir anlamda taşımaktadır. Börü kelimesi sadece hayvan olan kurt için değil eski dönemlerde yaşayan Türklerde kutsal bir varlık olarak kabul edilen kurt için de kullanılmaktadır.

Türk Edebiyatının ünlü yazarlarından Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında yer verdiği Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür. Türkçe’de birçok farklı anlamı olan börü kelimesi, kimi zaman at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları kimi zaman yiğit güreşçileri kimi zaman ise Tanrı Dağı eteklerinde gezdiğine inanılan gök tanrılarını ifade etmek için kullanılmıştır.

Ergenekon destanı yazıtlarında ise, "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" olarak adlandırılmaktadır.