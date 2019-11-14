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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2019 - 14:33, Son Güncelleme:/

Boru çiçeğinden yapılan dolma 2'si çocuk 6 kişiyi zehirledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam yemeğinde kabak çiçeğine benzeyen halk arasında 'patlıcan çiçeği' olarak adlandırılan boru çiçeğinden yapılan dolmadan yiyen 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi. 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulan 6 kişi, dün akşam taburcu edildi.

Boru çiçeğinden yapılan dolma 2'si çocuk 6 kişiyi zehirledi
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Marmaris'te öğrenci servisi şoförlüğü yapan Yaşar Taşkıran ve ailesi, geçen 11 Kasım akşamı aynı sitede oturan kardeşi Sinan Taşkıran'a yemeğe gitti. 2 aile, akşam yemeğinde çorba, kızartma ve dolma yedi. Kısa süre sonra Yaşar Taşkıran fenalaştı. Yakınları tarafından Marmaris Devlet Hastanesi götürülen Taşkıran'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Bir saat sonra da aynı yemekten yiyen 2'si çocuk 5 kişi kusma ve halsizlik şikayetiyle aynı hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ EDİLDİLER

Yaşar Taşkıran ve kardeşi Sinan Taşkıran, Marmaris Devlet Hastanesi'nde, diğer aile fertlerinden 1'i Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2'si Milas 75'inci Yıl Devlet Hastanesi, 1'i de Milas'taki özel bir hastaneye sevk edilip yoğun bakım ünitelerinde tedaviye alındı. 3 gün süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan 6 kişi dün akşam taburcu edildi.

'BİLMEDİĞİNİZ BİTKİLERİ YEMEYİN'

Zehirlenmelerin yapılan tetkikler sonucunda kabak çiçeğine benzeyen halk arasında 'patlıcan çiçeği' olarak adlandırılan boru çiçeğinden yapılan dolmalardan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Yaşar Taşkıran, "Akşam kardeşimin ailesine yemeğe gittik. Yemekten sonra ağzım kurudu. Su içmeme rağmen bir süre sonra tekrar susuyordum. Hemen ardından boğazım şişmeye başladı. Diğerlerine sordum, onlar, 'Biz de bir şey yok' dedi. Fenalaşınca hastaneye geldim hemen müdahale ettiler. Benimle gelen eşim de fenalaştı. Kardeşimi arattım. O ve ailesi de fenalaşmış. 20 dakika sonra onlar da hastaneye geldi. Tavsiyem kimse bilmedikleri bitkileri yemesin. Doktorlar, arıların zehirli bitkilerden aldıkları polenleri başka bitkilere taşıyıp aşılayabileceğini söyledi. Kimse bizim durumumuza düşmesin" dedi.

DAHA ÖNDE 5 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Marmaris Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, aynı bitkiden geçen yıl 2, bu yıl da 3 kişi zehirlenerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

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