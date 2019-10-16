Borsada açığa satış nedir?
Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından pek çok vatandaş 'Borsada açığa satış nedir?'sorusuna internette yanıt aramaya başladı. İşte, borsada açığa satış hakkında merak edilen ayrıntılar...
Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.
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