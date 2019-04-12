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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.04.2019 - 22:54, Son Güncelleme:

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi

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Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi

Borsa İstanbul AŞ'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstinye yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı.
Toplantı çerçevesinde yıllık faaliyet raporu, 2018 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu, 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu bilançosu ve kar/zarar tablosu onaylandı. 2018 karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım hususunda yönetim kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı. Kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Ardından yapılan oylamada, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Murat Çetinkaya, Yunus Arıncı, Metin Kıratlı, Fahrettin Altun , Cem Demiroğlu, Nicola Beattie, Tevfik Eraslan ve Gülsevin Çipli, yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yeni Yönetim Kurulu'nun, genel kurul sonrası yaptığı toplantıda, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan, Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlüğü görevine Murat Çetinkaya seçildi.

Borsa İstanbul Esas Sözleşmesi'nde yapılan değişiklikle "Farklı pay grupları ve imtiyazları kaldırılarak tek pay grubu oluşturuldu. TVF'nin elinde bulunan pay oranının yüzde 51'in altına düşemeyeceği" eklendi.

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