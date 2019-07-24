Boris Johnson kimdir? İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson kimdir?
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri olarak seçilen Boris Johnson, Türkiye’nin de en çok konuşulan ismi oldu. Boris Johnson, Türkiye konusundaki açıklamaları ve çıkışlarıyla da sık sık gündeme gelmişti. Peki, Boris Johnson kimdir?
Aslen Britanyalı olan Boris Johnson, 19 Haziran 1964'te ABD'de dünyaya geldi. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in öz torunu, Stanley Johnson'ın oğlu olan John Boris, üniversite eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tamamlamış ver bir dönem The Times gazetesinde çalışmıştı. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813 yılında Çankırı'da dünyaya gelmişti.
Boris Johnson siyasi kariyeri
1987'de Times gazetesinde muhabir olarak gazetecilik kariyerine adım atan Boris Johnson'ın siyasi atılımı ise 2001 yılında milletvekili seçilmesiyle başladı, 2008-2016 arasında Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için kampanya yürütenlerden biriydi.
Başbakan Theresa May'in hükümetinde yaklaşık iki yıl dışişleri bakanı olan Johnson, 9 Temmuz 2018'de istifa etmişti.
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