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    Bordro uzmanı nedir?

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 16:06 | Son Güncelleme:

    Bordro uzmanı, iş ilanları içerisinde sıkça karşılaşılan tabirler arasında yer alıyor. Personel ücretinin tahakkuk edilmesi, personelin işverene maliyetinin belirlenmesi gibi alanlarda yetkinlik sahibi olan bordro uzmanı, çalışma hayatına dair hak ve yükümlülükler hakkında da bilgi sahibi olabilmektedir. Peki, bordro uzmanı nedir? İşte, görev alanı ve detaylı bilgiler

    Bordro uzmanı, kurumlara göre çeşitli iş tanımına sahiptir. Ancak genel olarak bakıldığında Bordo uzmanının iş tanımı;

    Ücret, avans, taksitli avans, sosyal yardım, ödül, prim vb. ödemeler için hesaplama ve tahakkuk işlemleri,
    İşveren maliyetlerine yönelik yapılan hesaplamalar, ödemeler ve kontroller,
    Çalışma hayatına ilişkin "haklar, yükümlülükler ve operasyonel uygulamalar konusunda çalışanlara yapılan bilgilendirmeler, gelen soruların cevaplandırılması / sorunların çözülmesi,
    SAP bordro modülünün günlük kontrolleri ve yönetimi,
    İşçilik maliyetleri, ödeme analizleri, yasal uygunluklar konusunda raporlamalar şeklindedir.

    Bu alanda çalışacak olan personellerde aranan nitelikler ise duruma göre değişmektedir. Fakat genel olarak;

    SAP HR modülü,
    MS Office programlarını etkin kullanabilen, ileri derecede excel bilgisine sahip,
    İletişimi güçlü, takım çalışmasına yatkın,
    Analitik düşünebilen, iletişimi güçlü, takım çalışmasına yatkın,
    İş takibi konusunda dikkatli ve sonuç odaklı çalışan bireyler daha fazla tercih edilmektedir.

    BORDRO NEDİR?

    Ücret Bordroları : İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için tanzim edilen ve ücretlerin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetvellere ücret bordrosu denir.

    Maaş Bordroları : Maaş bordroları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren, Emekli Sandığına tabi memurlar için peşin ödenen paraları göstermek amacıyla düzenlenen bordrolardır.

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