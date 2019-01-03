Bordo Bereliler Süleyman Şah’a
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye sınır hattına personel ve araç sevkıyatı yeni yılın ilk günlerinde de devam etti. Sevkıyatın özellikle Fırat Kalkanı harekâtıyla DEAŞ terör örgütünden temizlenen Cerablus bölgesine yoğunlaşması dikkat çekti.
Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla DEAŞ ve PYD/YPG terör örgütünden temizlenmiş El Bab ve Afrin bölgesinde görev yapan Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) personelinden bazıları Cerablus bölgesine kaydırıldı. Türkiye’nin farklı yerlerinden sınır hattına gönderilmiş zırhlı-paletli araçlar ile Fırtına obüsleri de Cerablus bölgesine konuşlandı.
TÜRBE YAKININDA
Cerablus’tan geçen Fırat Nehri’nin doğusu hemen buradan başlıyor. Bu bölge Suriye sınırları içinde Cizre’nin karşısına denk gelen Diwar ve Mazraat Muslim hattına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Cerablus’un hemen karşısında terör örgütü PYD/YPG’nin elindeki Zor Mağar ile buranın kuzeydoğusunda Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu Suriye Eşmesi bulunuyor. Cerablus’a yoğun takviye yapılması, TSK’nın olası Fırat’ın doğusuna harekâtına ve Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu bölgenin PYD/YPG’den temizlenerek başlanabileceği yorumlarına neden oluyor.
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