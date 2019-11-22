Borcunu ödeyemeyen iş insanına hapis cezası
Kişiye özel araçlarda lüks dönüşümler yapan Malkoçlar Oto Dizayn AŞ’nin sahibi Refik Malkoç hakkında, ödeyemediği borcu nedeni ile hapis cezası verildi. Hakkında 3 ayrı mahkemede hapis cezası verilen Malkoç’a yönelik kararlardan biri kesinleşti. Ünlü iş insanı, yakalanması halinde de borcunu ödeyemezse ceza evine girecek.
İŞ insanı Refik Malkoç’a yönelik hapis cezası karalarının gerisinde, ödeme taahhüdünde bulunulduğu halde yapılamayan ödemeler yer alıyor. İcra takibi ve dava dosyalarına göre alacaklı konumda Ercan Temur, Refik Malkoç’tan alacaklı duruma geldi. Temur ile Malkoç arasında, borcun ödenmesi için anlaşmaya varıldı. Plana göre, Malkoç, belirlenen tutarlar halinde borcunu ödeyecekti.
Taraflar arasında varılan tarihlerde ödeme işlemi yapılmadı. Yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmayınca konu yargıya taşındı. Temur’un avukatları, ayrı ayrı icra takipleri başlattı. Takiplerin kesinleşmesi ile birlikte Malkoç’un evinde haciz işlemleri yapıldı.
‘ÖDEME TAAHHÜDÜ İHLAL EDİLDİ’
Yapılan haciz işlemleri sonrası Malkoç bu kez borç ödeme taahhüdünde bulundu. Refik Malkoç ile Temur’un avukatı, icra müdürlüğü görevlileri huzurunda taahhütname imzaladı. İmzalanan taahhütnamelerde, vadesi geçen borçların hangi gün ödeneceği kararlaştırıldı.
Ancak taraflar arasında imzalanan taahhütnameye de uyulmadı ödeme yine yapılmadı. Bu kez, Temur’un avukatları icra ceza mahkemesine başvurdu. Yapılan başvurularda, borçlu tarafın, taahhüdü ihlal suçu işlediği öne sürüldü.
KARAR KESİNLEŞTİ
Yapılan başvurulardan birini İstanbul Anadolu 18. İcra Ceza Mahkemesi 14 Kasım günü, Malkoç hakkında 3 aylık tazyik hapsi kararı verdi. Benzer bir karar da, İstanbul 12. İcra Ceza Mahkemesinde çıktı.
İstanbul 16. İcra Ceza Mahkemesi'nin, Malkoç’a yönelik geçen 10 Ekim’de verdiği 3 aylık tazyik hapsi cezası kararı ise kesinleşti. Kararın kesinleşmesi ile birlikte, Malkoç’un yakalandığı yerde mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Malkoç’un bu aşamada da son bir kez 10 günlük süre isteme hakkı var. Anılan sürede de borç ödenemezse Malkoç tutuklanabilir.
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