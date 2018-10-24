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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2018 - 06:54, Son Güncelleme:

'Borç' mesajıyla hayatı kâbusa döndü! 15 gün mağarada yaşadı

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'Borç' mesajıyla hayatı kâbusa döndü! 15 gün mağarada yaşadı

Nevşehir'de yaşayan ve hukuk bürosundan '3 ay hapis cezası' mesajı alan çiftçi Ahmet Kaya, eşine 'Birazdan geliyorum' diyerek hapse girme korkusuyla dağa kaçtı! Cep telefonunu kapatan, dünyayla bağlantısını kesen Kaya, mağarada yaşadığı 15 günün ardından cesaretini toplayıp teslim olmaya karar verdi. Ancak yetkililer 'Hapis yok, seni korkutmuşlar' dedi. Bu arada terk edildiğini zanneden eşi de babaevine yerleşti. Ahmet Kaya, 'O mesajla hayatımdan 15 yıl gitti' diye konuştu.

Nevşehir'de çiftçilik yapan Ahmet Kaya'yı 25 kez arayan bir hukuk bürosunun görevlileri, elektrik borcu olduğunu ve ödemesi gerektiğini söyledi. Kaya ise "Benim elektrik aboneliğim yok, borcum da olmaz" dedi.

HAPİS CEZASI MESAJI GELDİ

Bunun üzerine hukuk bürosu, "Elektrik borcunuzu ödemediğiniz için mahkemece hakkınızda 3 ay hapis cezası verilmiştir" şeklinde mesaj gönderdi. Mesajı okuyan Kaya, eşine "Birazdan geliyorum" deyip, hapse girme korkusuyla dağa çıktı.

TEKNİK TAKİBE TAKILMAMAK İÇİN TELEFONUNU KAPATTI

Sabah Gazetesi'nden Ali Altundaş'ın haberine göre; Dizi filmlerden öğrendiği şekilde teknik takibe takılmamak için de cep telefonunu kapatan Ahmet Kaya, dünyayla bağlantısını kesti. Mağarada zor şartlarda geçirdiği 15 günün ardından cesaretini toplayıp teslim olmaya karar veren Kaya, jandarma ve polise giderek teslim olmak istedi.

'HAPİS YOK' YANITIYLA ŞOKA GİRDİ

Ancak "Hapis falan yok, seni korkutmuşlar" yanıtını aldı. Bu arada, terk edildiğini zanneden eşi, çocuklarıyla birlikte babaevine yerleşti. Yuvası dağılma noktasına gelen Kaya'nın eşi, akrabaların devreye girmesiyle evine döndü.

Ahmet Kaya, "O mesajla hayatımdan 15 yıl gitti" dedi.

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