Bonzaili mangal faciasında flaş gelişme

Üsküdar'da mangal yaparken ete baharat yerine yanlışlıkla bonzai karıştırarak bir kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına

neden olduğu iddia edilen ev sahibi Aysel K. hakkında, "taksirle ölüme veyaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Şubat 2017'de şüpheli Aysel K'nin, kız kardeşi, eniştesi, yeğenleri, annesi, oğlu, gelini ve torununu Yavuztürk Mahallesi'ndeki evine davet ettiği anlatıldı.

Evde bulunanların daha sonra yemek yemek için bahçede mangal yaptıkları kaydedilen iddianamede, şüpheli Aysel K'nin mutfakta raftan aldığı ve içerisinde kekik olduğunu düşündüğü bir kavanozu ablası mağdur müşteki H.A'ya vererek tavuk etini soslamasını istediği, soslanan etleri pişirerek yediklerinde ise orada bulunanların zehirlenerek hastanelere kaldırıldığı anlatıldı.

İddianamede, evde bulunanlardan şüphelinin eniştesi B.A'nın 28 Şubat 2017'de hastanede hayatını kaybettiği belirtilerek, diğer mağdur müştekilerin ise alınan Adli Tıp raporlarına göre kimisinin hayati tehlike geçirecek derecede, kimisinin basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek derecede yaralandıkları aktarıldı.

Olay üzerine şüphelinin mutfağından ele geçirilen çeşitli bitkiler ile ölen kişi ile mağdurların yedikleri tavuk etinden alınan numuneler üzerinde kriminal inceleme yapıldığı belirtilen iddianamede, bir yenilmiş tavuk parçası üzerinde halk arasında "bonzai" diye tabir edilen sentetik kannabionidler sınıfından ABD-FUBİNACA bazlı uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, ölen B.A. üzerinde yapılan otopsi incelemesinde ise ölümünün uyuşturucu intoksikasyonu ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğine dair rapor düzenlendiği belirtildi.

BAHÇESİNDE BULDUĞU POŞET İÇİNDEKİ BİTKİYİ KEKİK SANMIŞ

Şüpheli Aysel K'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, Ankara'dan gelen kız kardeşini ve diğer yakınlarını mangala davet ettiğini, bahçede mangal için odun toplarken poşet içerisinde bir bitki gördüğünü, geçen seneden kalmış kekik olduğunu düşünerek bitkiyi mutfağına götürdüğünü, sonra bununla et terbiye ettiklerini, pişen etleri yedikten sonra kendisi de dahil herkesin rahatsızlandığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, olay nedeniyle tüm mağdur ve tarafların beyanlarına başvurulduğu kaydedilerek, ölen B.A'nın eşi olan ve kendisi de zehirlenen H.A. ile oğulları olan ancak olay yerinde bulunmayan S.A. dışında kimsenin şikayetçi olmadığı aktarıldı.

Yapılan sorgulama neticesinde şüpheli ile aynı evde ikamet eden eşinin uyuşturucu madde suçlarından her hangi bir kayıtlarının tespit edilmediği bilgisi verilen iddianamede, "Bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucunun pazarlanmasının kolaylaştırılması ve zararsız intiba verilmesi için satıcılarınca çeşitli bitkilerle harmanlanarak satışa arz edilmesi ve bahse konu olayda ölenin ve tüm yaralıların da şüphelinin yakınları olduğu dikkate alındığında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/6. maddesinin uygulanması mahkemenizin takdirinde olmak üzere şüphelinin yargılamasının yapılarak, ilgili ceza maddesi gereğince cezalandırılması talep olunur." denildi.

İddianamede, bu kapsamda şüpheli Aysel K'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, TCK'nin 22/6. maddesindeki "Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez." hükmünün uygulanması ise mahkemenin takdirine bırakıldı.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.