Bombalı saldırıda yıkılan emniyetin dönüşümü sürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBombalı saldırıda yıkılan emniyetin dönüşümü sürüyor
GeriGündem Bombalı saldırıda yıkılan emniyetin dönüşümü sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
18.08.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Bombalı saldırıda yıkılan emniyetin dönüşümü sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bombalı saldırıda yıkılan emniyetin dönüşümü sürüyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik 3 yıl önce bugün düzenlenen hain saldırıda 3 şehit verilmiş, 251 kişi yaralanmıştı. Saldırı sonrasında zarar gören ve yıkımı yapılan yerde yapımına başlanılan ‘Millet Bahçesi’ projesi hızla devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın 3 yıl önce bugün bombalı araçla düzenlediği hain saldırı sonrasında zarar gören ve ardından yıkılan İl Emniyet Müdürlüğünün yerinde başlatılan "Millet Bahçesi" projesinin çalışmaları devam ediyor. İçerisinde şehitler anıtının da olacağı millet bahçesinin 25 bin metrekaresinin yeşil alan olacağı belirtildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi yaralanmıştı. Hain saldırının bugün 3. yılı geride kalırken, saldırının planlayıcıları düzenlenen operasyonlarla yakalanarak adalete teslim edilmişti.

Saldırı sonrası hasar alan İl Emniyet Müdürlüğü binası yıkılmış, yenisi ise belirlenen farklı bir yerde yapılarak hizmete girmişti. Yıkılan eski emniyet müdürlüğünün yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz seçimlerde "Millet Bahçesi" yapılacağını açıklamış ve hemen ardından ihalesi yapılarak çalışmalar start almıştı.

28 bin metrekare alana kurulan "Millet Bahçesi"nde çalışmalar aralıksız devam ederken, projede şekillenmeye başladı. 25 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlanan millet bahçesi içerisinde; peyzaj, yürüyüş parkurları, süs havuzlarının olduğu ve aynı zamanda millet kıraathanesinin olacağı belirtildi.

Öte yandan, hain saldırıda şehit olan 3 polis memuru için şehitler anıtının yer alacağı aktarıldı.

Bombalı saldırıda yıkılan emniyetin dönüşümü sürüyor
OLAY ANINI ANLATTI

Hain saldırıyı yakından hisseden Hüseyin Engin de o günü anlattı. Kendisinin emniyetin arka kapısına 10 metre kala patlama olduğunu belirten Engin, "Evim buraya yakın. Emniyet Müdürlüğünün arka kapısına 10 metre kala patlama oldu. Hemen arkamda bulunan öğrenci yurdunda tüp patladı sandım. Çünkü binaların camları aşağı düşüyordu. Patlamanın etkisiyle kaldırımdan caddeye savruldum. Ben de o ara beton duvarın dibine geçip bir süre yerde yattım. Daha sonra baktığımda emniyet binasında duman çıkıyordu. Bahçenin kapısından içeri girdiğimde, millet yerlerde yatıyor, arabalar yanıyordu. Öğrendik ki Malatya istikametinden gelen patlayıcıyla dolu bir minibüs emniyete giremeyeceğini anlayınca bahçe duvarında patlatmış. Allah, terörü kimsenin başına ve memlekete bela etmesin. Elazığ’a kolay kolay terör giremez ama nasıl olduysa o gün girdi. Şiddetin ve terörün her türlüsünün Allah belasını versin” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Sel felaketinin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
Türkiye'yi karıştıran milyonlarca euroluk vurgunda yeni gelişme! Biri daha yakalandı...
Beylikdüzü’nde korkunç sabah! Bebek cesedi kıyıya vurdu…
Fatih'te korkunç kaza! Hız göstergesi bu halde görüntülendi...