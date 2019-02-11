Bombacıya tazminat davası
Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi’nin yakınında üç yıl önce düzenlenen bombalı saldırıda mağdurlara 508 bin lira terör tazminatı ödeyen İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yargılama sonunda farklı cezalara çarptırılan beş sanık ile beraat eden üç kişiye zararının karşılanması için dava açtı.
508 BİN TL ZARAR
İstanbul Yenibosna’da 6 Ekim 2016 günü 75. Yıl Polis Merkezi’nin yakınlarında motosikletle bombalı saldırı düzenlendi. Terör saldırısında biri ağır 10 kişi yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 119 mağdurun yer aldığı iddianamede sanıkların ‘Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmaları istendi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki yıldır süren davadan üç ay önce karar çıktı. Sanıklardan Ekrem Gün ağırlaştırılmış ömür boyu ve 64 yıl, Felek Gün 51 yıl 11 ay, Mazlum Gün ve Serdar Gün 4 yıl 2 ay, Barış Soytaş 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tarık Soytaş, Savaş Soytaş ve İsmail Gündoğmuş ise delil yetersizliğinden beraat etti.
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından sonra beraat eden üç kişi ve 5 sanığa, terör tazminatı davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avukatı Günseli Kaşıkçı’nın açtığı davanın dilekçesinde, terör mağdurlarına yapılan ödemelerin miktarı mahkemeye delil olarak sunuldu.
DAVALILARA AİTTİR
Avukat Günseli Kaşıkçı, “Kanun gereği devlet, ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlulara geri döner. Kanun kapsamında terör mağdurlarına yapılan ödemeler davalılara aittir. Devletin yapmış olduğu ödemeler üzerine zarara neden olan davalılar Ekrem Gün, Felek Gün, İsmail Gündoğmuş, Mazlum Gün, Savaş Soytaş, Serdar Gün, Tarık Soytaş ve Barış Soytaş’tan toplamda 508 bin 845 lira zararın faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istiyoruz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle