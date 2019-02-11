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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR - İSTANBUL
11.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bombacıya tazminat davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Bombacıya tazminat davası

Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi’nin yakınında üç yıl önce düzenlenen bombalı saldırıda mağdurlara 508 bin lira terör tazminatı ödeyen İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yargılama sonunda farklı cezalara çarptırılan beş sanık ile beraat eden üç kişiye zararının karşılanması için dava açtı.

508 BİN TL ZARAR

İstanbul Yenibosna’da 6 Ekim 2016 günü 75. Yıl Polis Merkezi’nin yakınlarında motosikletle bombalı saldırı düzenlendi. Terör saldırısında biri ağır 10 kişi yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 119 mağdurun yer aldığı iddianamede sanıkların ‘Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmaları istendi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki yıldır süren davadan üç ay önce karar çıktı. Sanıklardan Ekrem Gün ağırlaştırılmış ömür boyu ve 64 yıl, Felek Gün 51 yıl 11 ay, Mazlum Gün ve Serdar Gün 4 yıl 2 ay, Barış Soytaş 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tarık Soytaş, Savaş Soytaş ve İsmail Gündoğmuş ise delil yetersizliğinden beraat etti.

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından sonra beraat eden üç kişi ve 5 sanığa, terör tazminatı davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avukatı Günseli Kaşıkçı’nın açtığı davanın dilekçesinde, terör mağdurlarına yapılan ödemelerin miktarı mahkemeye delil olarak sunuldu.

DAVALILARA AİTTİR

Avukat Günseli Kaşıkçı, “Kanun gereği devlet, ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlulara geri döner. Kanun kapsamında terör mağdurlarına yapılan ödemeler davalılara aittir. Devletin yapmış olduğu ödemeler üzerine zarara neden olan davalılar Ekrem Gün, Felek Gün, İsmail Gündoğmuş, Mazlum Gün, Savaş Soytaş, Serdar Gün, Tarık Soytaş ve Barış Soytaş’tan toplamda 508 bin 845 lira zararın faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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