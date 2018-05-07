Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bomba imha operasyonu! Canlı yayın yapıp, erik yediler...

    Bomba imha operasyonu! Canlı yayın yapıp, erik yediler...

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    07.05.2018 - 16:41 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinin işlek caddesine, şüpheli valiz ihbarı üzerine gelip, çalışma yapan bomba imha uzmanı, çevredekiler tarafından merakla izlendi. Bazı kişiler, erik yerken, bazıları da sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

    MURATPAŞA ilçesinin işlek caddelerinden Yener Ulusoy'da, öğle saatlerinde, iş yerinin önünde uzun süre duran valizi görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin bir bölümünü araç ve yaya geçişlerine kapadı. Valizin olduğu çevredeki iş yerlerini de kapattıran ekipler, şeritle güvenlik önlemi aldı.

    Bomba imha operasyonu Canlı yayın yapıp, erik yediler...

    Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valize yaklaşmak için özel kıyafetlerini giyerken, bazı kişiler caddeden geçmeye çalıştı.

    Bazıları ise şeridin kenarında duran seyyar satıcıdan aldığı erikleri yiyerek, ekiplerin çalışmasını izledi. 3 genç kız da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, takipçilerine şeridin yan tarafından olayı anlattı.

    Bomba imha uzmanının çalışması sonrası açılan valizden kıyafet çıktı. Valiz, polis merkezine götürülürken, trafik normale döndü.

    Etiketler: ANTALYA , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri