Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bölünmeye doktor teşhisi

    Bölünmeye doktor teşhisi

    MESUDE ERŞAN
    24.04.2018 - 23:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üniversitesi Tıp, Orman, Diş hekimliği, Florence Nightingale Hemşirelik, İşletme, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, İletişim, Hasan Âli Yücel Eğitim fakültelerinin alınarak yeni kurulacak İbn-i Sina Üniversitesi’ne devredilme kararı yüzlerce öğrenci, öğretim üyesi, ve çalışan tarafından protesto edildi.

    TBMM’ye sunulan kanun tasarısıyla bölünecek 10 köklü üniversitenin başında gelen İstanbul Üniversitesi’nin öğrencileri, öğretim üyeleri ve çalışanları karara tepki için dün bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi Bileşenleri adı altında Beyazıt’taki üniversite önünde toplananlar, ‘Üniversiteler bakteri değildir, bölünerek çoğalmaz’, ‘Bence de Cerrahpaşa’ya dokunmayın İbn-i Sina’, ‘Fakülteme dokunma’, ‘Üniversite bizimdir, bizim kalacak’, ‘Kolay kazanmadık, bırakmayız’, ‘Birlik bütünlüğümüz parçalanamaz’, ‘Cerrahpaşa’yı köklerinden ayırma’ yazılı dövizleri taşıdı. Tıp öğrencileri beyaz önlükleri, öğretim üyeleri cübbeleriyle eylemdeydi.

    Bölünmeye doktor teşhisi

    ‘DEĞERLİ ARAZİLERİ YÖNETEBİLECEKLER’

    İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, söz konusu değişikliği yapacak kanun tasarısının hiç kimseye danışılmadan hazırlandığını söyledi. Amacın İstanbul Üniversitesi’ni bölmek olduğunu öne süren Prof. Dr. Tükel, “Yukarıdan dayatılan bütün öneri, yasa tasarılarına karşıyız. Bunun herhangi bir gerekçesi açıklandı mı? Kimsenin fikri var mı? Yapılan tarihsel bağları koparmak, ortak değerleri ortadan kaldırmak, kökleriyle ilişkisini koparmak. Bunlar yapıldığında üniversiteyi daha kolay yönetebilmek... Üniversitenin çok değerli arazileri, fakültelerini böl ve yönet mantığıyla istedikleri gibi yönetebilecekler” diye konuştu.

    Bölünmeye doktor teşhisi

    ‘ÖNÜNDE KALKAN OLACAĞIZ’

    İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise şunları söyledi: “Bu İstanbul Üniversitesi’ni yok etme projesidir. Ne İstanbul Tıp Fakültesi ne Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ne de başka bir fakültenin köklerinden koparılmasını, can damarlarının kesilmesini kabul etmeyeceğiz. Burası sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sayılı kurumlarından biri. 300 bine yakın öğrencisi, 8 bin öğretim üyesiyle milyonları bulan mezunlarıyla bu tarihin, değerin önünde biz kalkan olacağız.”

    CERRAHPAŞA’DA PROTESTO

    İSTANBUL Tıp Fakültesi’nin bazı mevcut öğretim üyeleriyle emekli öğretim üyelerinin fakültenin İstanbul Üniversitesi’nde kalması yönünde Ankara’da yaptıkları girişimlerin sonuç verdiği ancak buna karşılık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin alınacağı iddia edildi. Bunun üzerine dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitim durdu. Akademik kurul toplanarak bölünmeye karşı olduğunu oybirliğiyle bildirdi ve tasarının geri çekilmesini istedi. Kurula destek veren öğrenciler fakülte bahçesinde toplanarak eylem yaptı. Fakültenin çocuk hastalıkları kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, “Hekimlik gelenek, ekollerle öğrenilir ve uygulanır. Bütün bu gelenek yok ediliyor” diye konuştu.

    Etiketler: doktor , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri