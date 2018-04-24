Bölünmeye doktor teşhisi

TBMM’ye sunulan kanun tasarısıyla bölünecek 10 köklü üniversitenin başında gelen İstanbul Üniversitesi’nin öğrencileri, öğretim üyeleri ve çalışanları karara tepki için dün bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi Bileşenleri adı altında Beyazıt’taki üniversite önünde toplananlar, ‘Üniversiteler bakteri değildir, bölünerek çoğalmaz’, ‘Bence de Cerrahpaşa’ya dokunmayın İbn-i Sina’, ‘Fakülteme dokunma’, ‘Üniversite bizimdir, bizim kalacak’, ‘Kolay kazanmadık, bırakmayız’, ‘Birlik bütünlüğümüz parçalanamaz’, ‘Cerrahpaşa’yı köklerinden ayırma’ yazılı dövizleri taşıdı. Tıp öğrencileri beyaz önlükleri, öğretim üyeleri cübbeleriyle eylemdeydi.

‘DEĞERLİ ARAZİLERİ YÖNETEBİLECEKLER’

İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, söz konusu değişikliği yapacak kanun tasarısının hiç kimseye danışılmadan hazırlandığını söyledi. Amacın İstanbul Üniversitesi’ni bölmek olduğunu öne süren Prof. Dr. Tükel, “Yukarıdan dayatılan bütün öneri, yasa tasarılarına karşıyız. Bunun herhangi bir gerekçesi açıklandı mı? Kimsenin fikri var mı? Yapılan tarihsel bağları koparmak, ortak değerleri ortadan kaldırmak, kökleriyle ilişkisini koparmak. Bunlar yapıldığında üniversiteyi daha kolay yönetebilmek... Üniversitenin çok değerli arazileri, fakültelerini böl ve yönet mantığıyla istedikleri gibi yönetebilecekler” diye konuştu.

‘ÖNÜNDE KALKAN OLACAĞIZ’

İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise şunları söyledi: “Bu İstanbul Üniversitesi’ni yok etme projesidir. Ne İstanbul Tıp Fakültesi ne Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ne de başka bir fakültenin köklerinden koparılmasını, can damarlarının kesilmesini kabul etmeyeceğiz. Burası sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sayılı kurumlarından biri. 300 bine yakın öğrencisi, 8 bin öğretim üyesiyle milyonları bulan mezunlarıyla bu tarihin, değerin önünde biz kalkan olacağız.”

CERRAHPAŞA’DA PROTESTO

İSTANBUL Tıp Fakültesi’nin bazı mevcut öğretim üyeleriyle emekli öğretim üyelerinin fakültenin İstanbul Üniversitesi’nde kalması yönünde Ankara’da yaptıkları girişimlerin sonuç verdiği ancak buna karşılık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin alınacağı iddia edildi. Bunun üzerine dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitim durdu. Akademik kurul toplanarak bölünmeye karşı olduğunu oybirliğiyle bildirdi ve tasarının geri çekilmesini istedi. Kurula destek veren öğrenciler fakülte bahçesinde toplanarak eylem yaptı. Fakültenin çocuk hastalıkları kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, “Hekimlik gelenek, ekollerle öğrenilir ve uygulanır. Bütün bu gelenek yok ediliyor” diye konuştu.