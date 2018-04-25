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    Bölünen üniversiteler komisyonda

    ANKARA
    25.04.2018 - 22:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk ve Erciyes dahil 10 üniversitenin bölünmesi, ayrıca 3 yeni ve 2 vakıf üniversitesinin kurulmasını düzenleyen tasarı Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda görüşüldü. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, “Bazı büyük üniversitelerimizin bölünerek ve bazı illerimize de yeni üniversiteler kurularak yüksek öğretim hayatına yeni bir dinamizm kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu ciddi bir ihtiyaçtan doğuyor” dedi. Tekin, tasarıyla ayrıca FETÖ ile ilişkili kişilerin özel öğretim kurumu açmasına izin vermeme yetkisi almak istediklerini söyledi.

    ‘BİR DEKAN, BİR MEKÂN’ İTİRAZI

    CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Türkiye’de üniversiteli işsizlik oranının yüzde 30 olduğunu belirterek, “Biz üniversite diplomasını insanlar iş bulsun diye mi yoksa ceplerinde bir kenarda diploması olsun diye mi veriyoruz?” diye sordu. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, üniversitelerin bölünmesine karşı olduklarını vurguladı, “Bu üniversitelere kıymayın efendiler. FETÖ’den dolayı kapattığınız 15 üniversiteden 14’ünü siz kurdunuz” dedi. CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, “bir dekan bir mekân” anlayışıyla kurulan üniversiteler olduğunu savundu. AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, meslek edindirme noktasında herkesin üniversiteye gitmesi yerine ilkokuldan başlayarak üniversiteye yönlendirme yapılması, ara eleman açığının da bakanlıktan karşılanmasını önerdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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