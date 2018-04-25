Bölünen üniversiteler komisyonda

‘BİR DEKAN, BİR MEKÂN’ İTİRAZI

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Türkiye’de üniversiteli işsizlik oranının yüzde 30 olduğunu belirterek, “Biz üniversite diplomasını insanlar iş bulsun diye mi yoksa ceplerinde bir kenarda diploması olsun diye mi veriyoruz?” diye sordu. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, üniversitelerin bölünmesine karşı olduklarını vurguladı, “Bu üniversitelere kıymayın efendiler. FETÖ’den dolayı kapattığınız 15 üniversiteden 14’ünü siz kurdunuz” dedi. CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, “bir dekan bir mekân” anlayışıyla kurulan üniversiteler olduğunu savundu. AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, meslek edindirme noktasında herkesin üniversiteye gitmesi yerine ilkokuldan başlayarak üniversiteye yönlendirme yapılması, ara eleman açığının da bakanlıktan karşılanmasını önerdi.