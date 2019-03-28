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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.03.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

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Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla dava açılan sanıklardan 9'u, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 9 ay 22 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıkların bazıları, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 
Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan sanıklar Abdullah Ü, Cemil O, Seval O. ve Özlem K'ya 7 yıl altışar ay,
Ayhan K. ile Emine G'ye 7 yıl 9 ay 22'şer gün, Fetullah Furkan Ö'ye ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ahmet C'yi 2 yıl 1 ay, Özge T'yi ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkum eden heyet, Özge T. hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan İ.D. ve S.O'nun ise beraatine hükmetti. 

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