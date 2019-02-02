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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
02.02.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Bolu'da panik anları... Balyozla girip kurtardılar

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Bolu'da panik anları... Balyozla girip kurtardılar

BOLU’da, gaz kaçağının olduğu evde kilitli kalan Afganistan uyruklu anne ile 4 ve 8 yaşları arasındaki 4 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı balyozla kırılarak kurtarıldı. Büyük panik yaşayan çocukları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

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  • Balyozla girip kurtardılar
  • Balyozla girip kurtardılar
  • Balyozla girip kurtardılar
  • Balyozla girip kurtardılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Afganistan uyruklu  Farahnaz Faizi, evin kapısını kilitledikten sonra çocuklardan biri anahtarı kaybetti. İçeride kilitli kalan anne Farahnaz ile çocukları Niayis (8), Meysa (6), Muhammed (5) ve Sarah (4) mutfaktaki ocaktan gaz sızıntısı olduğunu fark edince, balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Anne ve çocuklarının yardım çağrılarını duyan komşuları, polise haber verdi.

Bölgeye sevk edilen polis, apartmanın doğal gaz hattını kapattıktan sonra itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Polis bu sırada demir kapıdan atlayıp balkonun bulunduğu bölüme giderek, gazdan etkilenmemek için balkona çıkan aileyi sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye evin kapısını balyozla kırarak içeri girdi. Büyük korku yaşayan aileyi sakinleştirmek için ekipler, çaba harcadı.

Çocuklardan Muhammed’i kucağına alıp ambulansa götüren polis memuru onları kurtardıklarını ve korkmamalarını söyledi. Küçük Muhammed de polise teşekkür etti. 112 Acil personeli de balon yaptığı lastik eldiveni küçük Muhammed’e vererek sakinleşmesini sağladı. Çocuklar, babalarının çalışmak için Sakarya’nın Adapazarı ilçesine gittiğini söyledi. Türkçe bilmeyen ailenin yaşadığı korku, görenleri üzdü.

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