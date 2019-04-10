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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.04.2019 - 00:55, Son Güncelleme:

Bolu'da kaybolan çocuk sosyal medya çağrısı ile bulundu

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Bolu'da kaybolan çocuk sosyal medya çağrısı ile bulundu

Bolu'da kaybolduğu belirtilen 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayındaki çağrı sayesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi'nde bulunan Sakarya İlkokulunda eğitim gören 9 yaşındaki Onur Fahri Gören'in ailesi, çocuklarının saat 15.00 sularında okuldan çıktıktan sonra eve gelmemesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bununla da yetinmeyen aile, sosyal medya üzerinden de çocuklarının kaybolduğunu duyurdu.

Polis ekipleri, okulun arkasında bulunan metruk bir binada arama yaparken, bir vatandaş da saat 22.00 sularından itibaren bir saat süreyle sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak Bolululara çocuğun bulunması için seferber olmaları çağrısında bulundu. Canlı yayında çocuğun vesikalık fotoğrafını gösteren, okulu ve kaybolduğu güzergah konusunda bilgiler veren vatandaş, çağrının sosyal medyada paylaşılarak geniş kitlelere ulaşılmasını istedi. Bu görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçen vatandaşlar Gören'in okulu ile evinin çevresinde arama çalışması başlattı.

Onur Fahri Gören, saat 23.30 sularında okulundan 50 metre uzaklıktaki Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nin bahçesindeki çocuk parkında vatandaşlarca bulundu. Çocuğun bulunduğu bilgisi anında sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

Bunun üzerine bir saat canlı yayın yaparak Bolululara seslenen vatandaş da kısa sürede parka gelerek sevgiyle çocuğa sarıldı. Bu anlar sosyal medyadan canlı yayınla paylaşıldı. Parktaki arama çalışmalarına katılan 50-60 dolayındaki vatandaşın sevinci de sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Gören, kendisini bulan vatandaşlar tarafından önce okulunun müdürüne daha sonra da ailesine teslim edildi.

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