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    Bolu'da fuhuş operasyonu... Suçüstü yakalandılar...

    DHA
    01.07.2018 - 21:57 | Son Güncelleme:

    İstanbul'dan aylık 5 bin TL gelir vaadiyle Bolu’ya getirdiği 2'si Özbek 1'i Türk 3 kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.(45) yakalandı.

    Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.B. isimli kişinin fuhşa aracılık ettiğini tespit etti.

    M.B.yi takibe alan ekipler, şüphelinin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen kişilere, Karaçayır Mahallesindeki bir sokağı buluşma noktası olarak gösterdiğini belirledi.

    Boluda fuhuş operasyonu... Suçüstü yakalandılar...

    Sokakta bekleyen polis, M.B.yi yanında bulunan G.B.(33), Özbek uyruklu G.Y. (31) ve J.K. (35) isimli kadınlar ile pazarlık için gelen 2 kişiyle birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişiden müşteri olan 2 erkek 220 TL idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

    Boluda fuhuş operasyonu... Suçüstü yakalandılar...

    Kadınlar ise bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığı yönünde sağlık raporu alınması için hastaneye götürüldü. Yabancı uyruklu 2 kadının sınır dışı işlemleri de başlatıldı. Gözaltındaki işlemleri süren M.B.’nin kadınları aylık 5 bin TL gelir vaadiyle İstanbul’dan Bolu’ya getirdiği öğrenildi.

    Etiketler: gözaltı , fuhuş , son dakika , haberler
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