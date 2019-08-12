Bolu'da ele geçirildi
Bolu'da, polis, 1 tilki ve 3 sansar ile türleri tespit edilemeyen 2 hayvana ait post ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi, serbest bırakıldı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 1 tilki ve 3 sansar ile türü tespit edilemeyen 2 hayvana ait post bulundu.
Ele geçirilen postlar Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü M.O.(43) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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