Bolu'da DEAŞ operasyonu
Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Suriye uyruklu A.E (31), F.A.E (21) ve A.C.E (56) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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