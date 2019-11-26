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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
26.11.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Duruşma sonrası ortalık karıştı! 'Çocuğumu 2 gün çamurun içinde bıraktılar'

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Bolu'da arkadaşları Oğuzhan Özdoğan'ı (16) silahla şakalaşırken kazara öldürüp cesedini çamura gömen A.G. (16) ve S.Ö.'nün (16) yargılanmasına devam edildi. Davada tutuksuz sanık S.Ö. hakkında istenen tutuklama talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından kavga çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.Oğuzhan Özdoğan'ın babaannesi Sabriye Özdoğan, "Benim çocuğumu 2 gün çamurun içinde bıraktılar. Arayıp bulmadılar benim yavrumu" diye konuştu.

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  • Boluda cinayet davası sonrası adliyede kavga
  • Boluda cinayet davası sonrası adliyede kavga
  • Boluda cinayet davası sonrası adliyede kavga
  • Boluda cinayet davası sonrası adliyede kavga
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Olay, Ocak ayında merkeze bağlı Bahçeköyü’nde meydana geldi. Oğuzhan Özdoğan (16), evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri 2 gün boyunca bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Aramalar sonucu Özdoğan’ın köydeki derede cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri, Özdoğan’ın silahla vurulup dereye atıldığını belirledi.

SİLAHLI ŞAKA KURBANI OLMUŞTU

Ölümü ile ilgili çalışma başlatan jandarma, Özdoğan'ın olay günü en son yakın arkadaşları olan A.G. ve S.Ö. ile birlikte olduğunu tespit etti.

A.G. ve S.Ö., Oğuzhan Özdoğan'ı silahla şaka yaparken kazara öldürdüklerini itiraf etti. A.G. ve S.Ö.'nün olayın ardından Özdoğan'ı dere kenarındaki çalılıklara saklayıp üzerini çamurla örttükleri de ortaya çıktı. Olayın ardından silahı ateşleyen A.G. tutuklanırken, S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'çocuğu kasten öldürme' suçlarından yargılanan tutuklu sanık A.G. ve tutuksuz sanık S.Ö. hakim karşısına çıktı. Olayın taraflarının çocuk olması nedeniyle kapalı görülen duruşmada sanıklardan S.Ö. hakkında istenen tutuklama talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, A.G.'nin tutuklu, S.Ö.'nün de tutuksuz yargılanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

KAVGA ÇIKTI

Mahkemenin S.Ö. hakkında istenen tutuklama talebinin reddetmesiyle ölen Oğuzhan Özdoğan'ın annesi Ayşegül Özdoğan fenalaştı. Özdoğan ve yakınları duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Burada aile bireyleri karara tepki gösterdi. Taraflar arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle davanın tarafları adliye dışına çıkarıldı. Ancak kavga adliye bahçesinde de sürdü. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya polis müdahale etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Oğuzhan Özdoğan'ın bir akrabası "Kan davası başlamıştır" diye bağırdı. Polisin müdahalesiyle kavga kısa sürede sonlandırıldı. Kavganın tarafları adliye bahçesinden de uzaklaştırıldı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Oğuzhan Özdoğan'ın babaannesi Sabriye Özdoğan, "Benim çocuğumu 2 gün çamurun içinde bıraktılar. Arayıp bulmadılar benim yavrumu" diye konuştu.

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