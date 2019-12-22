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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
22.12.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Bolu’da Bizans dönemine ait 30 parça tarihi eser ele geçirildi

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Bolu’da Bizans dönemine ait 30 parça tarihi eser ele geçirildi

Bolu'da jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada Bizans dönemine ait 29 sikke ile 1 kraliçe mezar taşı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'dan Ankara'ya tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. TEM Otoyolu üzerinde tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, Dörtdivan mevkiinde aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait 29 sikke ve yine Bizans dönemine ait kraliçe mezar taşı ele geçirildi. Otomobilde bulunan Mahmut Ö. ile İsmail G. gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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