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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/DHA
07.11.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Bolu'da ayakları kopuk bulunan kedi ölüleriyle ilgili valilikten açıklama

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Bolu'da ayakları kopuk bulunan kedi ölüleriyle ilgili valilikten açıklama

BOLU Valiliği'nce ayakları kopuk bulunan kedi ölüleriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada kedilerin, köpek saldırısı sonucu telef olduğu ve ayakların koparılmasında kesici alet kullanılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bolu Valiliği'nden son 10 günde ayakları kopuk kedi ölüleri bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. 2 kedinin köpekler tarafından telef edildiğine dair güvenlik kamerası kaydı elde edildiği belirtilen açıklamada, "İlimiz merkezinde farklı adreslerde ayakları kopmuş ölü olarak toplam 5 adet sokak kedisi vatandaşlarımız tarafından bulunmuştur. Konu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizin yapmış olduğu araştırmalarda; 27.10.2019 tarihinde Alpağut Mahallesi İsmail Özer Cd. No:30 sayılı adresin bahçesinde ölü bulunan kedinin, bahse konu adreste bina sakinleri tarafından apartmanın dış merdiven altında beslendiği öğrenilmiş, yapılan güvenlik kamerası incelemesinde 27.10.2019 tarihinde saat 03.46'da bahse konu kedinin merdiven altına girdiği, saat 04.55'te 4 tane sokak köpeği olduğu değerlendirilen köpeğin gelerek kedinin bulunduğu merdiven altına hamle yaptıkları, kovalamaca yaşandığı ve kedinin ölü bulunduğu yerde köpeklerin kediye saldırdıkları tespit edilmiştir. Görüntülerde başkaca bir canlıya rastlanmamıştır. Ölü bulunan diğer kedilerle ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

'SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

Açıklamada, diğer kedi ölümleriyle ilgili de yapılan ilk incelemelerde, ayaklarında kesici alet izinin tespit edilmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

"Valilik 28.10.2019 günü Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünce; ölü bulunan 3 kedinin veteriner hekimler tarafından yapılan inceleme sonucu; herhangi bir kesici alet izi olmadığı, kopma bölgesinde muntazam olmayan bir doku bütünlüğünün bozulmasının olduğu, ayaklarda düzensiz yırtıklar ve zedelenme olduğu, karın bölgesinde diş izleri olduğu tespit edilerek rapor düzenlenmiştir. 03.11.2019 ve 05.11.2019 tarihlerinde bulunan ölen 2 kedi ile ilgili 05.11.2019 tarihinde Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünde veteriner hekimler tarafından ön inceleme yapılmış, yapılan incelemede herhangi bir kesici delici alet izi olmadığı, karın bölgelerinde diş izlerinin olduğu ve karın bölgelerinde başka hayvanlara ait salyaların olduğu veteriner hekimler tarafından değerlendirilmiş, 2 ölen kedi detaylı inceleme için Ankara iline gönderilmiştir. Valiliğimizce İlimiz merkezinde sokak köpekleriyle ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması yönünde Bolu Belediye Başkanlığına talimat verilmiş olup, meydana gelen olayların tamamıyla ilgili kapsamlı tahkikat devam etmektedir."

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