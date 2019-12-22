MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor
GeriGündem Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/DHA
22.12.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor

BOLU'nun Abant Tabiat Parkı'nda, gezilerde kullanılan atlardan 8'ine yönelik ruam hastalığı şüphesiyle uygulanan karantina, Samat ve Örencik köylerinde bulunan yaylalardaki ahırlarda sürdürülüyor.

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda 83 at üzerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kontroller kapsamında, çarşamba günü 'ruam' kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan kontrollerde 8 atta ruam hastalığı olabileceği anlaşıldı. Atlardan örnek alınarak, Ankara'ya araştırma merkezine gönderildi. Hastalık şüphesi bulunan 8 at ise karantinaya alındı.

Atlara yönelik karantina uygulaması, 4'üncü günde de sürdürüldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün talimatıyla hastalık şüphesi olan atların sahipleri, hayvanlarını ahırlara kilitledi. At sahiplerine hayvanlara yaklaşmamaları da tavsiye edildi. Samat ve Örencik köylerinde karantinada tutulan atların sahipleri ise tepkili olduklarını söyledi. Yalnızca şüphe yüzünden atlarının karantinada tutulmasına kızgın olan at sahipleri, yaylalara gazetecileri de yaklaştırmıyor.

Öte yandan atlardan alınan kan örneklerinin sonuçlarının bu hafta çıkması bekleniyor. Test sonuçlarının Bolu Valiliği tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle