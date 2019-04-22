Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Bolu merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanması"na yönelik soruşturması çerçevesinde, Bolu'da ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında aleyhte beyanlar bulunan, askeri okuldan ihraç edilen 8 öğrenci, 1 muvazzaf astsubay, ihraç edilen 2 astsubay ve 1 komiser yardımcısı ile 1 "mahrem imam" olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Bolu, Sakarya, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Osmaniye, İzmir, Siirt ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle