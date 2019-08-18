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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK- Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI (Düzce), (DHA)
18.08.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 37 kişi yaralandı...

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Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 37 kişi yaralandı...

DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü ve 2 muavin, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

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  • Anadolu Otoyolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
  • Anadolu Otoyolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
  • Anadolu Otoyolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
  • Anadolu Otoyolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu ve Düzce’den 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile birlikte 37 kişi yaralandı. TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

ŞOFÖR VE MUAVİNLER 2 SAATTE KURTARILDI

Kazada otobüsün ön kısmında bulunan sürücü ve 2 muavin bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan otobüs şoförü ve muavinleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtardı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19’unun Bolu, 18’inin de Düzce’deki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinin Ankara yönünde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Sisin de etkili olduğu yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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