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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2020 - 16:31,Son Güncelleme:/

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu'da, gün içinde hafif şekilde süren kar, öğleden sonra etkisini artırdı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı zorlaştırdı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM yolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

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