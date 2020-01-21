Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce il sınırı içinde kalan Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı, Bolu il sınırı içinde kalan Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Seymenler mevkisiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde ise kar yağışı hafif şekilde sürüyor.

D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde ise karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Güzergahta teyakkuz halinde bulunan Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu noktalarda kar küreme ve tuzlama yaparak yolun karla kaplanmaması için çalışma yürütüyor.

Kaynaşlı'dan Bolu Dağı'na seyreden ve kış lastiği olmayan ağır tonajlı araçlardan bazıları yolda kaldı.

Ekipler yolda kalan araçların trafik akışını olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri de ulaşım için Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını isteyerek araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.