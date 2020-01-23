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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 23.01.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

Bolu Dağı’nda kar yağışı

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Bolu Dağı’nda kar yağışı

BOLU Dağı’nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı’nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken,ÿ900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri, D-100 karayolundaÿkar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede etkili olan sis edeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

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