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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.03.2019 - 21:42, Son Güncelleme:

Bolton'a zor soru: Cevap veremedi

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Bolton'a zor soru: Cevap veremedi

ABD'li gazeteci Jake Tapper, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a, "ABD, insan haklarını ihlal eden Mısır, Suudi Arabistan ve BAE liderleri gibi dünya üzerinde çok sayıda diktatörü destekliyor. Bu diktatörleri destekleyenlerin de bedel ödemeden ortalıkta dolaşmasına izin verilmemeli midir?" diye sordu.

Tapper, Bolton'un "İnsan haklarını ihlal eden ve açlıktan ölenlerden çalan bir diktatörü desteklemeye devam edenlerin ortalıkta bedel ödemeden dolaşmalarına izin verilmemelidir." şeklindeki paylaşımını hatırlatarak, "Bu konuda Trump yönetiminden başlamak gerekirse, ABD, insan haklarını ihlal eden Mısır, Suudi Arabistan ve BAE liderleri gibi dünya üzerinde çok sayıda diktatörü destekliyor. Bu diktatörleri destekleyenlerin de bedel ödemeden ortalıkta dolaşmasına izin verilmemeli midir?" sorusunu yöneltti.

GENİŞ BİR KOALİSYON

Bolton, bu soruya yanıt vermezken, şu ana kadar Venezuela konusunda bir kısmı İspanyolca olmak üzere 150'den fazla paylaşımda bulunduğunu söyledi.

Venezuela'da yönetimin barışçıl bir şekilde Nicolas Maduro'dan Juan Guaido'ya geçmesini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Bolton, "Bu yarım kürede ve dünyada özellikle de siyasi soldan çok sayıda insan, artık Hugo Chavez ve Nicolas Maduro'nun başarısız denemesinin son bulması gerektiğini anlıyor. Dolayısıyla Maduro'yu değiştirmek için olabildiğince geniş bir koalisyonu bir araya getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama üzerine Tapper, "ABD'nin dünyadaki diğer diktatörleri desteklemesi sizin bu argümanınızın altını boşaltmıyor mu?" diyerek sorusunu yineledi ancak Bolton bu soruya da "Hayır, böyle olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve trump,ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

ABD yönetimi şu aşamada bir taraftan Kolombiya sınırından Venezuela'ya insani yardım bahanesi ile müdahale etmeye çalışırken diğer taraftan da Venezuela ordusunun Guaido'yu desteklemesi çağrısında bulunuyor.

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