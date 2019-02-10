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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.02.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Boğazını sıkan oğluna demir çubukla dehşeti yaşattı

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Boğazını sıkan oğluna demir çubukla dehşeti yaşattı

Samsun'da bir baba, boğazını sıkan oğlunu demir çubukla döverek hastanelik etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, R.H. (42) eşi ile kavga edince olaya 15 yaşındaki oğlu Ö.H. müdahale edip, annesine saldıran babasının boğazını sıktı. Bu sırada baba, oğlunu demir çubukla darp etti.

Baba Gazi Devlet Hastanesine, oğlu ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar oluşan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Baba R.H., hastanedeki tedavisinin ardından Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcıya ifade veren R.H., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. R.H., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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