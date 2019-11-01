Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBoğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar
GeriGündem Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KONYA (İHA)
01.11.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Konya’da 3 aydır kayıp olan kişinin cesedi su kuyusunda bulunurken olayın şüphelileri ise şahsın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Konya’nın Ilgın ilçesinde 3 ay önce aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Yanar’ın arkadaşları tarafından boğazı kesildikten sonra su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı.

Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde Ilgın ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir dağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesinde yaşayan Ali Yanar uzun süre eve gelmeyince ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İlçenin kırsal ve ağaçlık alanlarında drone desteği ile yapılan aramalarda, Ali Yanar’a ait ize rastlanmadı. Ali Yanar’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, kayıp olan Ali Yanar’ın cep telefonu üzerinden en son kimlerle iletişime geçtiğini tespit etti. Arama dokümanlarında Ali Yanar'ın arkadaşları olan kafe sahibi Kerim K. ve Hasan M. ile iletişime geçtiği belirlendi. Bunun üzerine Cinayet Büro ekipleri, Kerim K. ve Hasan M.'nin ifadesine başvurdu. Şahısların çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çapraz sorgulamada Kerim K. ile Hasan M., suçlarını kabul ederek arkadaşlarını öldürdüklerini itiraf etti.

Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar

UYUŞTURUCU MADDE VERDİKTEN SONRA BOĞAZINI KESMİŞLER

Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadesinde, Ali Yanar’ın bir süreliğine kendilerinden yasa dışı bahis oyun makinesi kiraladığını ve bir süre sonra makineyi geri vermek istememesi üzerine cep telefonuyla tartıştıklarını anlatarak, "Daha sonra tartışma sonrası Ilgın ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir bağ evine alkol içme bahanesiyle Ali Yanar ile buluştuk. Burada kendisine uyuşturucu maddede vererek bayılttıklarını ve daha sonra boğazını keserek öldürdüklerini" söyledikleri iddia edildi.

CESEDİ YAKAMAYINCA SU KUYUSUNA ATMIŞLAR

Boğazını kestikleri Ali Yanar’ı cansız bedenini battaniyeye sararak arabaya alıp 50 kilometre uzaklıktaki Doğanhisar Mahallesi'ne bağlı Başköy civarındaki suyu kuyusuna götürdüklerini belirlenen şüphelilerin, cesedi yakma girişiminde bulundukları ancak başarılı olamayınca su kuyusuna atarak olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar

İki arkadaşın cinayeti itiraf etmesinin ardından Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri cinayeti işledikleri Başköy Mahallesi'ndeki araziye götürdü. Kerim K, ile Hasan M., cumhuriyet savcısına olayı anlatarak cesedi attıkları kuyuyu gösterdi. Şüphelilerce kuyuya atılan Ali Yanar’ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışmayla kuyudan çıkartıldı. Çürümeye başlayan Ali Yanar’ın cesedi kuyudan çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle