Boğaz’ın müdavimleri

Çimlerde ya da deniz kenarında güneşlenen yüzücüler, İstanbul’da plajların uzak ve pahalı olduğunu söylüyor. Boğaz’ın en temiz noktasının Bebek olduğunu iddia eden sakinler bu gelenekten vazgeçmeyeceklerini dile getiriyor. Her gün Bahçelievler’den Bebek’e gelen 70 yaşındaki Şahin Sarı, buraya ilk kez geçen sene geldiğini söylüyor. Sarı, ‘Burada huzur buluyorum” diyor. Bir kez kötü bir olaya şahit olduğunu söyleyen Sarı, “Bir kadın arkadaşım, akıntı yönünü söyleyemeden suya girdi. Akıntıya kapıldı. Ben de onu kurtarmaya çalışırken az daha akıntıya kapılıyordum”diye anlatıyor. Eyüp’ten gelen 77 yaşındaki Osman Kara da en temiz denizin Bebek sahili olduğunu, hiçbir tatil beldesine burayı değişmeyeceğini aktarıyor.

30 YILDIR YÜZÜYOR

69 yaşındaki Necla Atik, sahilin en eskilerinden. 30 seneyi aşkın süredir Bebek’te denize giriyor. Büyükdere’de oturan Atik, yıllar önce arkadaşlarıyla piknik yapmaya geldikleri sahilde sıcaktan bunalınca kendilerini denize atmışlar. Bebek sahilinden bir daha vazgeçmemişler. Atik, tutkusunu şöyle anlatıyor: “Herkes birbirini tanıyor ve kolluyor. Emekliyiz. Çok paramız da yok. Burası bizim için en ideal yer. Kadın olduğumuz için herhangi bir sorun da yaşamadık. Ayrıca parkın güvenliği de var. Hemen hemen her gün insanların gelme saati aynıdır. Hırsızlık gibi olaylar da olmaz burada. Hafta sonu çok kalabalık. Buranın müdavimleri hafta sonu genellikle gelmez.”

EN BİLİNEN MÜDAVİM

Yeşilçam’da birçok filmde oynayan 63 yaşındaki sinema sanatçısı Meral Zeren de Bebek sahilinden vazgeçmeyen isimlerden. 27 yıldır Bebek’te oturan Zeren, “Evden sahile inmek 5 dakikamı alıyor. 10 seneden fazla süredir burada denize giriyorum. Evimde hayvanlarım var. Onlar da yalnız kalmıyor böylece. Çok sayıda arkadaşım oldu. Neredeyse her gün birlikte piknik yapıyoruz. Denize giren herkes birbirini tanır. Yabancı insanlar yok. Su gerçekten çok temiz. Gemilerden zaman zaman çöp bırakıyorlar. Fakat akıntı olduğu için pislik olmuyor. Türkiye’nin en temiz denizi burada diyebilirim. Her gün gelmeye çalışıyorum. Akıntıdan dolayı fazla açılmıyorum. Buranın tek dezavantajı suyun geç ısınması. Haziranda bile buz gibi. Temmuzda ısınır, kasıma kadar soğumaz” dedi.