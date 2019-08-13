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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece EMRE
13.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Boğaz’ın müdavimleri

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Boğaz’ın müdavimleri

Bebek Parkı’nın hemen girişinde, Mısır Konsolosluğu’nun yanında yer alan merdivenlerden denize girenler bütün günlerini bu sahilde geçiriyor.

Çimlerde ya da deniz kenarında güneşlenen yüzücüler, İstanbul’da plajların uzak ve pahalı olduğunu söylüyor. Boğaz’ın en temiz noktasının Bebek olduğunu iddia eden sakinler bu gelenekten vazgeçmeyeceklerini dile getiriyor. Her gün Bahçelievler’den Bebek’e gelen 70 yaşındaki Şahin Sarı, buraya ilk kez geçen sene geldiğini söylüyor. Sarı, ‘Burada huzur buluyorum” diyor. Bir kez kötü bir olaya şahit olduğunu söyleyen Sarı, “Bir kadın arkadaşım, akıntı yönünü söyleyemeden suya girdi. Akıntıya kapıldı. Ben de onu kurtarmaya çalışırken az daha akıntıya kapılıyordum”diye anlatıyor. Eyüp’ten gelen 77 yaşındaki Osman Kara da en temiz denizin Bebek sahili olduğunu, hiçbir tatil beldesine burayı değişmeyeceğini aktarıyor.

Boğaz’ın müdavimleri

30 YILDIR YÜZÜYOR

69 yaşındaki Necla Atik, sahilin en eskilerinden. 30 seneyi aşkın süredir Bebek’te denize giriyor. Büyükdere’de oturan Atik, yıllar önce arkadaşlarıyla piknik yapmaya geldikleri sahilde sıcaktan bunalınca kendilerini denize atmışlar. Bebek sahilinden bir daha vazgeçmemişler. Atik, tutkusunu şöyle anlatıyor: “Herkes birbirini tanıyor ve kolluyor. Emekliyiz. Çok paramız da yok. Burası bizim için en ideal yer. Kadın olduğumuz için herhangi bir sorun da yaşamadık. Ayrıca parkın güvenliği de var. Hemen hemen her gün insanların gelme saati aynıdır. Hırsızlık gibi olaylar da olmaz burada. Hafta sonu çok kalabalık. Buranın müdavimleri hafta sonu genellikle gelmez.”

Boğaz’ın müdavimleri

EN BİLİNEN MÜDAVİM

Yeşilçam’da birçok filmde oynayan 63 yaşındaki sinema sanatçısı Meral Zeren de Bebek sahilinden vazgeçmeyen isimlerden. 27 yıldır Bebek’te oturan Zeren, “Evden sahile inmek 5 dakikamı alıyor. 10 seneden fazla süredir burada denize giriyorum. Evimde hayvanlarım var. Onlar da yalnız kalmıyor böylece. Çok sayıda arkadaşım oldu. Neredeyse her gün birlikte piknik yapıyoruz. Denize giren herkes birbirini tanır. Yabancı insanlar yok. Su gerçekten çok temiz. Gemilerden zaman zaman çöp bırakıyorlar. Fakat akıntı olduğu için pislik olmuyor. Türkiye’nin en temiz denizi burada diyebilirim. Her gün gelmeye çalışıyorum. Akıntıdan dolayı fazla açılmıyorum. Buranın tek dezavantajı suyun geç ısınması. Haziranda bile buz gibi. Temmuzda ısınır, kasıma kadar soğumaz” dedi.

Boğaz’ın müdavimleri

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