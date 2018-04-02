Boğaziçi’nde gözaltı sayısı 16 oldu: Sorgu başladı

19 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nin kuzey kampüsünde yapılan protesto eyleminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Yapılan ilk operasyonda görüntülerden tespit edilen 7 öğrenci polisler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri önceki hafta da üniversite içine girerek yurtta kalan 4 öğrenciyi daha gözaltına alarak emniyete götürdü. Eyleme katılan diğer öğrencilerin tespitinin ardından gözaltına alınan öğrenci sayısı dün itibariyle 16 oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 12 gündür tutulan öğrenciler hakkındaki gözaltı kararı ikinci defa uzatıldı. Polisler tarafından dün bir öğrencinin daha gözaltına alınmasının ardından ifade işlemleri başladı. Gözaltında tutulan 16 öğrencinin ifade işlemlerine avukatlar da eşlik etti. Gözaltındaki öğrencilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



