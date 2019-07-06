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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Boğaziçi’nde 152’nci mezuniyet

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Boğaziçi’nde 152’nci mezuniyet

Boğaziçi Üniversitesi’nin 152’nci mezuniyet töreni Uçaksavar Kampusu’nda düzenlendi. Mezun olan Boğaziçililer pankart ve dövizlerle yürüyerek oturacakları yerlere ilerledi.

Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Özkan özetle şunları söyledi:
“Bundan sonra gerçek anlamda bir Boğaziçili olma sürecine gireceksiniz. Boğaziçili olmanın keyif ve onurunu yaşarken diğer yandan da bu değeri taşımanın sorumluluğunu idrak edecek ve zorluklarını göğüsleyeceksiniz. Çünkü tam bir Boğaziçili olduğunuzu haksızlıklarla tek başınıza kalma pahasına mücadele ettiğinizde, her yerde engelsiz eşit erişim adına bir engeli kaldırdığınızda, çevreyi koruyan yaşam tarzınızda, liyakat, meritokrasi ve adalet için uğraştığınızda, topluluk psikolojisiyle değil, akıl, hür irade ve vicdanınızla karar verdiğinizde hissedeceksiniz.”

‘HAYALLERİNİZE TUTUNUN’

152’nci mezuniyet töreninin davetli konuşmacısı ise 1990 yılı Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı mezunu Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane’ydi. Nane, konuşmasında gençlere hayallerine sıkı sıkı tutunmalarını, sabretmelerini ve asla pes etmemelerini tavsiye etti. Konuşmaların ardından 2 bin 482 öğrenci birlikte keplerini havaya attı.◊ Önder ÖNDEŞ

PANKARTLAR ÖNE ÇIKTI

- Öğrenciler mezuniyet turunda birçok pankart taşıdı. ‘LGBTİ+’yi temsil eden gökkuşağı bayraklarının yanı sıra ‘Eee şimdi CV’leri nereye gönderiyoruz’ yazılı mizahi pankartlar da törende yer buldu.

96 ÖĞRENCİYE ÇİFT DİPLOMA

- Boğaziçi Üniversitesi’nde 2018-2019 dönemini başarıyla tamamlayan 1863’ü lisans olmak üzere toplam 2 bin 482 öğrenciye diploma verildi. Bu yılki mezunlarından 96’sı iki bölümü aynı anda bitirerek Çift Anadal Diploması aldı. 530 öğrenci onur derecesiyle, 304 öğrenci ise yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

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