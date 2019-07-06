Boğaziçi’nde 152’nci mezuniyet
Boğaziçi Üniversitesi’nin 152’nci mezuniyet töreni Uçaksavar Kampusu’nda düzenlendi. Mezun olan Boğaziçililer pankart ve dövizlerle yürüyerek oturacakları yerlere ilerledi.
Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Özkan özetle şunları söyledi:
“Bundan sonra gerçek anlamda bir Boğaziçili olma sürecine gireceksiniz. Boğaziçili olmanın keyif ve onurunu yaşarken diğer yandan da bu değeri taşımanın sorumluluğunu idrak edecek ve zorluklarını göğüsleyeceksiniz. Çünkü tam bir Boğaziçili olduğunuzu haksızlıklarla tek başınıza kalma pahasına mücadele ettiğinizde, her yerde engelsiz eşit erişim adına bir engeli kaldırdığınızda, çevreyi koruyan yaşam tarzınızda, liyakat, meritokrasi ve adalet için uğraştığınızda, topluluk psikolojisiyle değil, akıl, hür irade ve vicdanınızla karar verdiğinizde hissedeceksiniz.”
‘HAYALLERİNİZE TUTUNUN’
152’nci mezuniyet töreninin davetli konuşmacısı ise 1990 yılı Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı mezunu Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane’ydi. Nane, konuşmasında gençlere hayallerine sıkı sıkı tutunmalarını, sabretmelerini ve asla pes etmemelerini tavsiye etti. Konuşmaların ardından 2 bin 482 öğrenci birlikte keplerini havaya attı.◊ Önder ÖNDEŞ
PANKARTLAR ÖNE ÇIKTI
- Öğrenciler mezuniyet turunda birçok pankart taşıdı. ‘LGBTİ+’yi temsil eden gökkuşağı bayraklarının yanı sıra ‘Eee şimdi CV’leri nereye gönderiyoruz’ yazılı mizahi pankartlar da törende yer buldu.
96 ÖĞRENCİYE ÇİFT DİPLOMA
- Boğaziçi Üniversitesi’nde 2018-2019 dönemini başarıyla tamamlayan 1863’ü lisans olmak üzere toplam 2 bin 482 öğrenciye diploma verildi. Bu yılki mezunlarından 96’sı iki bölümü aynı anda bitirerek Çift Anadal Diploması aldı. 530 öğrenci onur derecesiyle, 304 öğrenci ise yüksek onur derecesiyle mezun oldu.
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