Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması'nda kahreden haber
Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı. Yarış sırasında Mehmet Baykal isimli bir vatandaş rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Asya'dan Avrupa'ya doğru 30 yıldır yapılan ve Kanlıca'da başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkında son bulan, dünyada iki kıta arasındaki tek yarış Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bugün gerçekleşti. 2 bin 400 yüzücünün heyecan dolu mücadelesini, etkinlik alanında binlerce sporsever takip etti.
BİTİŞE 500 METRE KALA RAHATSIZLANDI, HAYATINI KAYBETTİ
Yarışma sırasında üzücü bir olay yaşandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sitesinden duyurduğu olaya göre, Mehmet Baykal isimli bir vatandaş bitişe 500 metre kala rahatsızlandı. Rahatsızlığı denizdeki sağlık ekipleri tarafından farkedilen Baykal'a hemen müdahale edildi ve deniz ambulansına alındı. İlk müdahalesi burada yapılan Baykal, sahilde hazır bulunan sağlık ekiplerine sevkedildi. Mehmet Baykal, önce alanda ardından da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de resmi internet sitesinden şu mesajı paylaştı:
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