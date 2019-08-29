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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.08.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Boğaz'dan bir 'dev' geçiyor! Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

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"Scarabeo 9" isimli petrol arama gemisinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformunun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Yalova'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmekte olan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu Boğaz'a 06.30 sıralarında giriş yaptı.Boğaz güvenliği nedeniyle platformun geçişi sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. K-5, K-7, K-11, K-12 isimli römorkörler, Nene Hatun, KIYEM 4 botu ve 5 kılavuz kaptan dev platforma Boğaz trafiğinde eşlik etti.

Platformun, köprülerin altından rahatlıkla geçiş yapabilmesi için balans ayarı yapılarak yüksekliği 58 metreye düşürüldü.

Boğazdan bir dev geçiyor Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

BOĞAZ TRAFİĞİ 15:00'TE NORMALE DÖNECEK

Dev platformun geçişini 15.00'e kadar tamamlayacağı, sonrasında Boğaz trafiğinin normale döneceği öğrenildi.

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