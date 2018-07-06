Boğaz'daki faciada kaptana 6 yıl 8 ay

Marmara’dan 17 Ağustos 2016’da Karadeniz yönüne giden Cook Adaları bandıralı ‘M/V Tolunay’ isimli kuru yük gemisinin, Sarayburnu açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarparak 4 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma aşamasında hazırlanan ilk raporda gemi kaptanı Abdullah Hamadı (34) ‘asli’ kusurlu bulundu.



Davanın görüldüğü mahkemenin istediği ikinci raporda ise Sahil Güvenlik Botu ‘asli’ kusurlu bulundu. Çelişkinin giderilmesi için istenen ve geçtiğimiz ay mahkemeye ulaşan üçüncü raporda Sahil Güvenlik botu yüzde 60 asli kusurlu, kaptan Hamadı’nın yüzde 30 tali kusurlu, Gemi Trafik Hizmetleri’nin yüzde 10 oranında tali kusurlu oldukları belirtildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Hamadı’yı, ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı (birden fazla kişinin ölmesi ve yaralanması), sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederken, sanığın kaptanlık yapmasının 2 yıl süreyle engellenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar gemi personeli Allam Fattouh ve Mohamad Fttahe’nin beraatlarına karar verdi.