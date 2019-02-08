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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Ömer ERBİL
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Boğaz’da yapılaşmaya yeni kurul

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Boğaz’da yapılaşmaya yeni kurul

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’ndan izin almadan bu bölgede yapılaşma izni verilemeyecek. Kurul Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında toplanacak.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Buna göre Boğaziçi’nde hiçbir belediye ve kamu kurumu bu kurulun bilgisi dışında yeni plan yapamayacak ve yapılaşma izni veremeyecek. Kurul, Cumhurbaşkanı veya katılamadığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında toplanacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan oluşacak. Bakanların katılamadığı toplantılara ilgili bakan tarafından görevlendirilecek bir bakan yardımcısı katılacak.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu daha önce başbakanlığa bağlıydı. Sağlık ve Sosyal Yardım, Sanayi ve Teknoloji ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulun dışına çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeni oluşturulan kurula dahil edildi.

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu gereğince kurulan kurulun görevleri şöyle tarif ediliyor: “Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Boğaziçi imar planlarının yapılmasını kararlaştırmak, imar planlarını ve diğer ilgili planları görüşmek ve kabul etmek, Boğaziçi imar uygulama programlarını onaylamak, Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarını planlamak ve Bakanlar Kurulu’nun onayına sunmak, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün mali yardım isteklerini incelemek ve karara bağlamak, İmar ve İskan Bakanlığı’nca (Çevre Şehircilik Bakanlığı) getirilen Boğaziçi Alanı ile ilgili konuları görüşmek ve kararlaştırmak...”

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