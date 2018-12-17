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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
17.12.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Boğaz'da üzen görüntü

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr

İstanbul'da Tarabya sahilinde deniz polisleri tarafından kıyıya çıkarılan cansız yunus balığı vatandaşın yoğun ilgisini çekti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar balığın fotoğraflarını çekerek üzüntü duyduklarını belirtti. Cansız yunus balığı daha sonra vatandaşlar tarafından denize bırakıldı.

Tarabya’da kıyıya yakın bir noktada hareketsiz bir canlı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından deniz polisleri Tarabya sahiline gelerek inceleme yaptı. Ekipler denizde hareketsiz duran canlının bir yunus balığına ait olduğunu belirledi. Ekiplerin yardımıyla yaklaşık iki metre boyundaki cansız yunus balığı kıyıya çıkarıldı.

Boğazda üzen görüntü
İki gözünden kan akan yunus balığının vücudunda herhangi bir darp ve kurşun izine rastlanmadı. Bir süre kıyıda kalan cansız yunus balığı vatandaşın yoğun ilgisini çekti. Birçok kişi cansız yunus balığının fotoğrafını çekti. Bazı vatandaşlar ise Yunus balığının ölümünden dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Boğazda üzen görüntü
''Gözünden kan geliyordu''

Yunus balığının denizde gören Sevinç Tekin, “Yürüyüş yaparken balığı gördüm. Kıyıdaki merdivenlerin bitişiğine kadar gelmişti. Balığın burnu merdivenlere değiyordu, deniz polisleri balığı çıkartarak yukarı taşıdı. Yunus balıklarının öleceklerini anladıkları zaman kıyıya yaklaştıklarını duymuştum. Üzerinde herhangi bir yara izi yoktu. İlk başta ‘balıkçılar öldürmüştür’ diye düşündük. Ancak böyle bir bulgu yoktu. Öldüğü için çok üzgünüz” dedi.

Boğazda üzen görüntü
Sahilde balık tutan Gürsel Şahin ise “Uzun zamandır burada balık tutarım. Boğazda dolaşan yunus balıklarına rastlamıştım. Balığın bir gözünden fazla kan gelmiş. Gözünden yara almış olabilir. Ancak başka bir yerinde yara izi yok. Belki bir hastalıktan da ölmüş olabilir. Bazen tekne balıkçıları ağlarına takılan yunusları öldürüyor. Bunda öyle biz iz yok. Sadece gözünden kan akmış” dedi.

Yaklaşık yarım saat sahilde kaldırımın üzerinde kalan cansız yunus balığı daha sonra vatandaşlar tarafından denize bırakıldı. Balık Boğaz'ın akıntısında gözden kayboldu.

Boğazda üzen görüntü

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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