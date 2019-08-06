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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Boğaz’da oto-desibel

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Boğaz’da oto-desibel

Eğlence teknelerinin ‘yüksek sesli müzik kirliliği’nin her geçen gün artması üzerine Boğaz kıyılarında oturanlar İstanbul Valiliği’ni şikâyet yağmuruna tuttu. Denetimlerin artmasıyla 36 bin liraya varan cezalar nedeniyle, bazı tekne sahipleri desibel cihazı alıp müzik sesinin yasal sınırın altında kalması için çalışıyor.

Boğaz hattında müzikli eğlence düzenlenen teknelerin yoğun olarak demir attığı bölgelerin başında Kuruçeşme geliyor. Kuruçeşme’de Makbule Atadan yalısında oturan Nedret Kalaycıoğlu teknelerden rahatsız olduklarını belirterek şunları anlattı: “Eğlence teknelerinin çoğu yalıların önüne demirliyor. Buradan yolcu alıyorlar. Daha sonra sahile yakın yerlerde turluyorlar. Çok yüksek sesle müzik çalıyorlar. Özellikle geceleri ses daha çok duyuluyor. Bu evlerde yaşlı ve hasta insanlar var. Sesten uyuyamıyoruz. Birçok defa şikâyetçi olduk. Ancak bir sonuç alamadık. Sesi kesmek için yalının camlarını değiştirdik. Yalıtımlı camlar kullandık. Sesin daha az gelmesi için masrafa girdik. Hâlâ da bir önlem alınmadı.”

‘AKŞAM SAATLERİNDE EVDE DURULMUYOR’

Boğaz hattındaki evlerde yaşayan Esra Çalışkan ise “Özellikle akşam saatlerinde evin içinde durulmuyor. Bildiğiniz meyhane müzikleri çalıyorlar. Sesten şikâyetçiyiz ama kesin çözüm yok” dedi.

İstanbul Boğazı’nda turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi tekneleri ile ticari yatların gürültü kirliliğine neden oldukları ihbarları üzerine yetkililer harekete geçti. Özellikle yaz sezonunun açıldığı haziran ayından itibaren İstanbul Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini hızlandırdı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kıyı Emniyeti personelleri ve deniz polisleri akşam saatlerinde eğlence düzenlenen teknelerde ses denetimi yaptı. Ses desibel kontrollerinde son bir ay içerisinde 5 tekneye 6 bin lira ile 36 bin lira arasında değişen idari para cezası kesildi. İstanbul Valiliği ise tekne sahiplerini ses sistemlerinin Çevre Mevzuatı’nın öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri konusunda uyardı. 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği gündüz zaman diliminde 70 desibel, akşam zaman diliminde 63 desibel ve 23.00 sonrası gece zaman diliminde ise 55 desibelin aşılmaması gerekiyor.

Boğaz’da oto-desibel

‘TURİST MÜZİK VE EĞLENCE İSTİYOR’

İstanbul Boğazı’ndaki en büyük tur teknelerinden birine sahip olan 30 yıllık kaptan Köksal Tosun durumu şu sözlere özetledi: “Teknemde düğünler, kutlamalar ve eğlenceler düzenliyoruz. Yanımda onlarca kişi çalışıyor. Özellikle yabancı turistler Boğaz’da teknelerimizle geziyor. Ancak son aylarda yoğun şekilde denetimler var. Gelen turist müzik ve eğlence istiyor. Müzik sesini çok açmamamıza rağmen özellikle Avrupa yakasında Bebek, Anadolu yakasında ise Çengelköy bölgesindeki yalı sahipleri, bizleri sürekli şikâyet ediyor. Bu nedenle ağır cezalara maruz kalıyoruz. Kendi sesimizi ölçmek için desibelmetre aldım. Eğlence zamanları kendi sesimizi ölçüyoruz. Bazen haksız yere uyarılara maruz kalıyoruz. Çünkü Boğaz’da tekneler dışında onlarca gece mekânı var. Onların sesleri ile bizim seslerimiz birbirine karışıyor.”

CEZALAR ÇOK AĞIR

Gezi ve eğlence teknesi kaptanı Mustafa Savaş da desibel cihazı ile kendi kontrollerini yaptıklarını belirterek şunları anlattı: “Ses kontrolü çok sağlıklı değil. Denizde ses patlamaları çok oluyor. Rüzgârın da etkisiyle az olan ses çokmuş gibi, yüksek olan ses de kısıkmış gibi gelebiliyor. Şikâyetler yoğun olduğu zamanlarda turistleri Boğaz yerine Marmara açıklarına götürüyoruz. Orada ev yok, insanlar rahatsız olmaz diye düşünüyoruz. Ancak açık denizde bile görevliler ceza kesiyor, kontrol yapıyor. Ayrıca açık deniz dalgalı olduğu için masalardaki bardaklar, tabaklar sallantıdan dolayı düşüp kırılıyor. Turistler de Boğaz’da gezinti istiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Zaten iş yaptığımız bir yaz sezonu var. Diğer sezonlarda para kazanamıyoruz. Cezalar da çok ağır.”

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