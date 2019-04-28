Boğazda ilginç anlar... Savaş gemisi çekilerek götürüldü
Rus donanmasına ait arızalı gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi'nden öğle saatlerinde boğaza giren ve "MB-31" askeri römorkörü tarafından çekilen "911" borda numaralı arızalı gemi Ivan Golubets, Marmara yönüne doğru götürüldü.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Arızalı askeri geminin boğaz geçişi sırasında diğer gemiler telsizle bilgilendirildi.
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