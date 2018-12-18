Boğaz’da her yer çıt çıt çekirdek

DAHA DA YAPACAK O DÜZELTMEYİ

“(Otellerde fiyat artışı, yerli turiste etkisi) 2016’da bu felaket senaryosu yaşandı ya. Yabancının fiyatı 100 Euro ise kimi oteller 50 Euro’ya çekti. Son dakikada boş yerini satabilmek için Türklere 40 Euro’ya da verdi. 2019 geldiği zaman hem Euro bazında zamı yaptı otelci. Daha da yapacak o düzeltmeyi. Kriz öncesi seviyelere Euro bazında getirmesi lazım.

KURDA TEK TİP YAPALIM

Sıkıntılarımızdan biri de kur. 2019 itibariyle kontratlar ağırlıklı Euro’yla yapılıyor. Bu oturacak. Bari kurda tek tipe gelelim. Türklere TL vereceğiz, yurtdışında tek kur olması lazım. Nitelikli turistin kuralı var. Lig atlayacaksak kuralına göre oynayacağız. Sahip olduğumuz kaynaklarla elde ettiğimiz gelirler negatif anlamda aleyhimize. Bu iş insan kaynaklarında başlıyor. Milli Eğitim Bakanımız ile çalıştık. Hemen Turizm Meslek Liselerini kolej statüsüne getirme kararı aldık. Müfredatlarda değişikliğe gidiyoruz. Turizm artık gastronomi ağırlıklı, biz geç fark ettik. Gastronomi gelirleri olması gerektiği noktada değil. İspanya yaptıysa biz de yapacağız. Nesi var; paellası var. Gastronomi belgeli işletmeleri arttıracağız. Onları tanıtımın parçası haline getireceğiz.

(Turizmciler fon bütçesinden ve temsilden şikâyetçi) Bizim otelcilerden fon için düşündüğümüz yüzde 1’lik bir katkı. Acentalardan da binde 1 düşünülüyor. Havayollarından da düşünülüyor. Baktığımızda Turizm Geliştirme Fonu’nun yönetim kurulu 11 kişiden oluşuyor. Biz 30 milyon dolar aktarıyoruz fona. Hedef koyuyoruz, kişi başı turizm gelirlerimizi yüzde 50 arttırmayı planlıyoruz 2023 sonuna kadar. ‘Yüzde 1 çok’ diyen arkadaşlara gelelim. Yüzde 1 tanıtım bile yapmıyorlar. Bu kendisini başkasının küfesinde taşıtmaktır. Kendi bireysel tanıtımını yapmadığı için ilk fiyat kıranlar bunlar oluyor. Diğer aşamada rüşvet vermek var. Bizim sektör kolaya alışmış. Tur operatörlerinin komisyonlarını iki üç katına çıkarıyor. Yüzme bilmeyen bu arkadaşlar yüzme bilenleri de aşağıya çekiyor. Bütün sektöre zarar veriyorlar. Yüzde 1’in hesabını yaparak yüzde 50 artışlar hedefleyemezsin.

FUAR VERİMLİLİKLERİ ÇOK DÜŞÜK

Yurtdışı fuar çalışmalarına girdik. Baktım fuar verimlilikleri çok düşük. Doğru fuarlara gidip hakkını vereceksiniz. Önümüzdeki senenin fuarına katılacaklara eğitim veriyoruz. Gidiyorsunuz, bizimki kıraathane gibi. Yurtdışı fuarlarımızın halini görün. Ben artık kimseye sus payı dağıtmayacağım. 30 milyon dolarlık bütçeyi fona kaydıracağım. 46 milyon turist bekliyoruz bu sene.”

BELGESİNİ DE ALSA YIKARIZ

Kapadokya’da kalıcı çözüm istiyoruz. Bir sürü bakanlığın yetkisi var. Alan başkanlığı sistemine geçiyoruz. Tek elde toplanıyor. Hayata geçtiği andan itibaren kafasına göre izin alamaz. Kapadokya’nın hemen peşinden başka bölgeler olacak. Arkeolojik alanlar imar barışına dahil değil. İstiyorsa yapsın, parasını da ödesin, belgesini de alsın biz itiraz ettiğimiz an yıkarız. Kapadokya’da göreceksiniz nasıl olacağını. Sinema destekleme yasasını çok istiyoruz. Sinemaları istediğiniz kurguya getirirseniz en iyi tanıtım silahı olur.

ŞİRKETLERİME AVANTAJI HİÇ YOK

(Konumunuz şirketinizde yapacaklarınızı etkiliyor mu?) Otel grubum çok kurumsaldı zaten. Üç kolda işim var. Bir enerji grubum var. Enerjide de yapacaklarımı yapmıştım. Yatırımlarım bitmişti. Tur operatörü kısmı biraz etkileniyor olabilir. Olaya şöyle bakıyorum. Turizmi bir yere getirmeyi başarırsam, şirketlerim de değerleniyor. İlla onlara yeni bir şey katmak zorunda değilim. Bakanlığım tam tersi dezavantaj oluyor. ‘Ne derler?’ diye yapılması gerekeni de yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Avantajı hiç yok, dezavantajı çok.

BAŞVURDUM NİYE KAÇIRAYIM

(Yapı kayıt belgesine (imar barışı) başvurdunuz mu kendi otelleriniz için?) Otellerimde lojmanlarda vardı galiba. Süre uzatımına hepsine başvurdum. Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı. Devlet açısından yapılmış çok güzel bir jesttir. Bizden tahsisli yüzde 50’den fazlası başvurdu. Çevremde başka sektörde olup da ‘bakanım yeni yatırım yerlerini ne zaman açıklıyorsun’ diyen çok var. Yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Adamın konkordato ilan etme sebebi acaba turizm mi?

ALLAH’IN ÇÖLÜNÜ SATMIŞ

Turist sayısında bu yıl altıncı veya yedinci olacağız, gelirde 14’teyiz. Kişi ve gelir sayısında da yüzde 5’e girmeliyiz. En çok turizm geliri olan ilk 10 ülkenin yedisinde bu fon var. İlk 10’a giremeyip de hak ettiğinden çok daha önde olan Singapur ve Dubai örneği var. Özelikle Dubai’yi inceledim. Dubai’de de bu fon var. Dubai’de turizm açısından çöl dışında hiçbir şey yok. Adam Allah’ın çölünü satmış bitirmiş, yetmemiş önündeki denizi doldurmuş, denizi de satmış. Bir başarı hikâyesi arıyorsanız budur. Arkasında iki şey var. Biri global havayolları, ikincisi fon.

Bizim mazeretimiz kalmadı artık. Kendimiz çalarız kendimiz oynarız. Global havalimanımız, havayollarımız var. Tek eksiğimiz bu fon.