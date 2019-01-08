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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
08.01.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Boğazda hareketli anlar.... Kaptan telsizle duyurdu ama...

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Boğazda hareketli anlar.... Kaptan telsizle duyurdu ama...

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan Marshall Adaları bayraklı 'Tulpar' isimli gemide makineci olarak görev yapan Ebubekir Topbaş (24), fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç gemici için bu andan itibaren Boğaz'da seferberlik ilan edildi. Yat Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik Botu, sağlık ekiplerini de alarak süratle gemini yanına intikal etti. Gemiden alınan Topbaş, Sahil Güvenlik Botu'yla Yat Limanı'na getirilirken, sağlık ekibi yol boyunca kalp masajı yaptı. Topbaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rusya’nın Novorossiysk Limanı'ndan İzmir’in Nemrut Limanı’na giden Marshall Adaları bayraklı 179 metre uzunluğundaki 'Tulpar' isimli gemi, Çanakkale Boğaz geçişi yaparken Akbaş Feneri yakınlarında makineci Ebubekir Topbaş aniden rahatsızlandı. Kaptan durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Bu dakikada itibaren gemi personelinin hastaneye sevki için boğazda seferberlik ilan edildi.

Boğazda hareketli anlar.... Kaptan telsizle duyurdu ama...

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı Yat Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik Botu, sağlık ekibini de alarak, 10 dakikada geminin yanına intikal etti. Gemi kaptanın beyanına göre hayatını kaybettiği ifade edilen personel, Sahil Güvenlik Botu'na alındı. Yat Limanı'na getirilmek üzere yola çıkan bottaki sağlık ekibi, yol boyunca hasta gemiciye kalp masajı yaptı. Gemici Yat Limanı'na gelen Sahil Güvenlik Botu'ndan alınarak, burada hazır bekletilen ambulansa nakledilirken de kalp masajı devam etti.

Boğazda hareketli anlar.... Kaptan telsizle duyurdu ama...

Gemici Topbaş, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Tulpar' isimli gemi ise savcılık talimatıyla Karanlık Liman mevkiine demirletildi.

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