Boğaz’a takılan Kanal’dan geçer

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, medyanın Ankara yöneticileriyle dün yaptığı kahvaltıda Kanal İstanbul, Libya, Suriye, Mısır ve İsrail konularında önemli mesajlar verdi. BM Genel Sekreteri Guterres ile önceki gün yaptığı görüşmede, askeri okula yapılan saldırı gibi olayların Libya’yı bölebileceği uyarısında bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu’nun değerlendirmeleri özetle şöyle oldu:

PARASINI VERİP GEÇEBİLİR

“Kanal İstanbul iç sularımızı bağlayan bir kanal olacağı için geçen gemilerden ücret alabiliriz. Boğaz’dan geçenlerden Montrö’ye göre ücret alamıyoruz. Güvenlik gerekçeli kısıtlamalar da var. Örneğin likit gaz taşıyan gemileri geçirmiyoruz. Ukrayna çok ısrar etti, izin vermedik. Bunlar Kanal İstanbul’dan geçebilir mi? Geçer. Para alır mıyız? Alırız. Önemli olan Montrö’de belirlenmiş Karadeniz’deki dengenin bozulmaması. Gemilerin kaç gün kalacağı ve tonaj sınırlaması bellidir.

LİBYA’YA GİDEN ASKERLER

Libya’ya giden askerler, uzmanlar, danışmanlar, teknik düzeyde. Eğitim ve bilgi paylaşımı gibi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin Libya’ya gitmediğine dair Ulusal Mutabakat Hükümeti açıklama yaptı. Bizde de bu güçlerin gittiğine dair bir bilgi yok.

GERÇEKÇİ YAKLAŞIM DEĞİL

BM’nin barış gücü gönderebilmesi için bunun Güvenlik Konseyi’nden geçmesi lazım. Oradaki parçalanmayı biliyorsunuz. BM, barış gücü göndersin, çatışmalar dursun arzu ederiz ama bugünkü BM yapılanmasında bu gerçekçi bir yaklaşım değil.

DENGELER DEĞİŞTİRDİK

Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat zaptı Akdeniz’deki dengeleri değiştirdi. Bugüne kadar Türkiye’yi izole etmeye çalışan ikili, üçlü düzeydeki çalışmaları da boşa çıkarmış olduk. Hafter yanlısı ülkelerin mutabakatlara karşı açıklamalarının hiç bir hükmü yok. Panik havasında olduklarını görüyoruz. BM’de tescil işlemleri devam ediyor. 4-6 ay kadar sürebilir.

ÇOK SAYIDA İNSAN ÖLEBİLİR

Libya’da hava güçlerinde denge, Mısır savaş uçakları ve BEA insansız hava araçları nedeniyle biraz Hafter lehine. Karada durum dengeli. Hafter Trablus’a girmeye çalışıyor ama geri püskürtülüyor. Karada bu savaşın kazananı olmaz. Durduramazsak uzun süre devam edebilir. Hele savaş Trablus içine girerse çok sayıda insan ölür.

100 BİN KİŞİ SINIRDA

İdlib’de son dönemlerde yerinden edilen 300 binden fazla Suriyeli var. Bunların 100 binine yakını sınırımıza doğru hareketlendi. İdlib muhtırasının geçerliliğinin devam etmesi, ateşkesi ve sükûneti korumak için Rusya ile temaslarımız devam ediyor.”

SURİYE, MISIR, İSRAİL... YENİDEN DİPLOMATİK İLİŞKİ KURULABİLİR Mİ

BAKAN Çavuşoğlu, Suriye, Mısır ve İsrail ile yeniden diplomatik ilişkinin mümkün olup olmadığını soran gazetecilere, şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanımız Suriye ile istihbarat düzeyinde görüşmelerin olabileceğini açıklamıştı. Ama siyasi bir çözüm olmadan beklenilen türden bir şey olamayacağını söyleyebilirim. Mısır ile zaten bakanlık olarak görüşüyoruz. New York’ta Dışişleri Bakanı ile görüştük. Mursi’nin ölümü ile ilgili Cumhurbaşkanımızın yorum yapmasını istemiyorlar. Veya Mısır’la ilgili ihlal olduğunda Türkiye yorum yapmasın deniliyor. Böyle bir dünya yok. Herkes, herkes hakkında yorum da yapabilir, endişesini de dile getirebilir. İsrail ile belirsizlik var. Hükümeti kuramadılar. Netanyahu ile bir yere varmamız mümkün değil. Yeni hükümet kurulur, Filistin ve Kudüs konusunda yeni ve olumlu adımlar atarlarsa niye olmasın. Ama varsayımlar üzerine konuşamayız.”