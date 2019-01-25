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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ/DHA
25.01.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Boğaz'a girişte ‘tanker kuyruğu’ iddiası! Günlerdir bekliyorlar…

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İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 2014'ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğunun görüldüğü öne sürülüyor.

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  • Boğaza girişte ‘tanker kuyruğu’ iddiası
  • Boğaza girişte ‘tanker kuyruğu’ iddiası
  • Boğaza girişte ‘tanker kuyruğu’ iddiası
  • Boğaza girişte ‘tanker kuyruğu’ iddiası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İddia Tribeca Shipping liman operatörüne dayandırılıyor. İddiaya göre, tankerler Karadeniz'den ayrılmak için, normalden iki kat fazla olarak 13 gündür bekliyor. Geri dönebilen gemiler ortalama 15 gün bölgede beklemek zorunda kalıyor.  Gemilerin bekleme nedeni ise Türkiye'nin Eylül 2018'de getirdiği yeni geçiş kuralları olduğu iddia ediliyor. Kuyruktaki tankerlerin Akdeniz'deki limanlara yaklaşık 40 milyon varil petrol götüreceği kaydediliyor . Günlük küresel tüketim ise yaklaşık 90 milyon varil.

YENİ DÜZENLEMEYLE GELİŞİGÜZEL GEÇİŞ YAPILAMIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türk boğazlarından geçişlerle ilgili risklerin artması ve güvenlik nedeniyle yeni kurallar getirilmişti. Kaptanlar Boğazlar'a 3.2 km kala gemisindeki güvenlik ve teknik donanımını içeren listeyi Liman başkanlıklarına (İstanbul ve Çanakkale) bildirmesi gerekiyor. 300 metreden uzun yolcu ve konteyner gemileri Boğazlar'a girmeden en az 10 gün önce bilgi vermesi gerekiyor. Gelişigüzel geçiş yapılamıyor.  Ulaştırma Bakanlığı deniz ve boğazların trafik seyrini izlemek ve yönetmek amacıyla yerli ve milli yazılımları da önceki yıl devreye sokmuştu.

LPG YÜKLÜ GEMİLER

Yapılan ilave madde ile LPG yüklü 150 metre üzerindeki gemilerin boğazlardan geçişleri gündüz, kılavuz kaptanlı, römorkör eşliğinde yapması şartına bağlandı. Boyları 150-200 metre arası olan LPG gemilerinin en az 60 ton çeken, 200 metre üzerinde olan gemilerin ise en az 90 ton çekebilen römorkörlerin eşliğinde geçebilmesi kuralı getirildi. Nükleer güçle çalışan ya da nükleer atık taşıyan gemilerin geçiş şartları da denizdeki akıntı verileri göz önünde bulundurularak tek yönlü olarak yapılacak.

ABD ETKİNLİĞİNİ ARTTIRDI

Uzmanlara göre, Karadeniz'de tanker trafiğinde artan birikime yurtdışı ve diplomatik çevreler hassasiyet duyuyor. Cebelitarık ve Süveyş'ten başka Ege ve Karadeniz'de ABD ile İngiltere'nin tatbikat ve diğer uygulamaları strese neden oluyor. ABD, Akdeniz'de 'koruma' adı altında askeri etkinliklerini arttırmış durumda. Türkiye'nin Boğazlar girişinde 'sıkılaştırma' uygulaması ABD'nin başlattığı etkinliğin bileşeni olması bakımından sorgulanıyor.

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