Boğaz’a dönüyor
YILLARCA İstanbul Boğazı’nda yolcu taşıyan 67 yaşındaki Paşabahçe vapuru jilet olmaktan kurtuluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl önce Beykoz Belediyesi’ne devrettiği Paşabahçe’yi geri istedi. Beykoz Belediyesi de onarılıp 2 yıl içinde yeniden yüzer hale getirilmesi koşuluyla vapuru iade etti. Paşabahçe, Boğaziçi hattında yeniden yolcularıyla buluşacak.
SEFER YAPAMAZ HALE GELMİŞTİ
73 metre boyundaki Paşabahçe vapuru, 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İDO ve Beykoz Belediyesi arasında yapılan protokolle Beykoz Belediyesi’ne devredildi. 2010 yılında Beykoz sahiline bağlanan Paşabahçe, kısa bir süre nikâh salonu olarak kullanıldıktan sonra çürümeye terk edildi. Gövde saclarının çürümesiyle de vapur sefer yapamaz hale geldi.
BOĞAZİÇİ’NİN EN HIZLISIYDI
Paşabahçe İtalya’daki Cantieri Navale di Taranto tezgâhlarında yolcu vapuru olarak inşa edildi. Paşabahçe vapuru, güçlü motoru ve sağlam tekne yapısıyla İtalya’dan İstanbul’a 2.5 günde geldi. Saatte 18 mil hız yapabilen Paşabahçe, hizmette kaldığı 58 yıl boyunca İstanbul sularında Adalar ve Yalova hattında yolcu taşımacılığı yaptı.
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